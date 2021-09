Italia Under 20, dopo la vittoria contro la Polonia arriva una sconfitta nell'amichevole contro la Serbia

Dopo la vittoria contro la Polonia nel "Torneo 8 Nazioni", l'Italia Under 20 cade nell'amichevole contro la Serbia giocata a Castel di Sangro. Gli Azzurri, schierati da Alberto Bollini in una versione decisamente - e giustamente - rivisitata, perdono per 1-0 stesi dal gol siglato a metà ripresa da Rogan. L'Italia ha comunque giocato un buon primo tempo creando diverse occasioni: la prima capita sul piede di Bove, ispirato dallo juventino Sekulov, che viene però murato da Pavlovic; il secondo ad avere una buona chance è Cangiano, ma Micovic para in due tempi; poi è Bianco, centrocampista della Fiorentina, a non trovare il tempo giusto per concludere a rete una bella azione orchestrata ancora dal romanista Bove. La traversa del serbo Radulovic è però il preambolo di ciò che succederà nella ripresa, con il gol di Rogan che con un sinistro a mezza altezza non lascia scampo a Pizzignacco.

IL TABELLINO

ITALIA-SERBIA 0-1

RETE: 21’ st Rogan (S).

ITALIA: Gelmi (1’ st Pizzignacco); Barbieri (45’ st Ghislandi), Serpe (45’ st Oristanio), Viti, Brogni (29’ st Ruggeri); Bove (1’ st Zuelli), Bianco (13’ st Leone), Tongya (13’ st Cortinovis); Cangiano (29’ st Maldini), Di Serio (13’ st Cudrig), Sekulov (1’ st Riccardi). A disp. Turati, Armini, Dalle Mura, Gyabuaa. All. Bollini.

SERBIA: Micovic (22’ st Katic); Erakovic, Milicevic, Backulja (39’ st Krstic), Pavlovic (39’ st Mitrovic); Lukic, Durasovic (13’ st Rogan); Radulovic (22’ st Jocic), Pantovic (22’ st Novevski), Savic (1’ st Lucic); Stanojlovic (39’ st Kos). A disp. Blagojevic, Jocic, Samcovic. All. Rogic.

ARBITRO: Daniele Paterna (Italia).

ASSISTENTI: Giuseppe Di Giacinto e Domenico Fontemurato (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Antonio Di Martino (Italia).

AMMONITO: Milicevic (S).