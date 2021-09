Partita l’Under 17, Alessandria che esordio, tra Como e Milan è spettacolo. Il Toro stecca, la Juve sorride. Inter a valanga, l'Atalanta non sbaglia

Prima giornata e tanto spettacolo per il campionato Under 17 di Serie A e B, col debutto sul palcoscenico più prestigioso dell’Alessandria e lo scintillante scontro tra Como e Milan. Bene la Juve mentre il Toro stecca la prima a Firenze. L’Atalanta fa già la Dea mentre l’Inter fa la voce grossa. Giovanili nazionali che hanno celebrato anche la prima giornata di Primavera 2 mentre la Primavera 1 ha mandato in scena la seconda giornata col riscatto del Toro e partite tutte da gustare e rivivere.

Vetrina e terza giornata di campionato di Serie C dove prosegue la marcia da capolista della Pro Vercelli mentre arriva il primo sorriso della Pro Patria col Renate che trova la prima vittoria stagionale. Per il Calcio Femminile è andata in campo la terza giornata del campionato di Serie A con un super Milan che prosegue la marcia di vetta con Juventus e Inter mentre la Serie B ha esordito con il sorriso pieno del Como. In campo anche la Coppa di Serie C con botti e scintille di risultati a sorpresa mentre sono stati ufficializzati i calendari del campionato