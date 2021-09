Lo spettacolo di Under 18 e Under 17: l’Inter di Zanchetta mette la ‘quinta’. E il Milan alza la voce con l’Atalanta, Como e Monza sorridono

Entrano nel vivo i campionati giovanili nazionali, in attesa della prima giornata della prossima settimana, con in rampa di lancio (e presentazione) dei camponati Under 15 e 16 di Serie A e B, e le Under 15 e 17 di Serie C. Così come in partenza saranno anche i ‘nuovissimi’ campionati di Primavera 3 e 4.

In Primavera 1 stecca ancora la Juventus che cede in casa, il Torino invece vince con qualche patema a Pescara mentre l’Inter tiene il passo da regina. Nulla da fare ancora per l’Alessandria in Primavera 2 dopo la bella sorpresa in Coppa Italia. Nell’Under 18 al primo passo, cede di misura il Toro di Asta così come cade il Milan mentre fa subito la voce grossa l’Inter di Zanchetta.

Nell’Under 17 di Serie A e B invece, prima giornata di campionato con la Juventus protagonista di una gara incredibile a Empoli, il cuore dell’Alessandria che sfiora l’impresa mentre l’orgoglio Toro, con un super Jarre, riagguanta la Samp. Tra Milan e Atalanta è già sfida stellare mentre brilla il Como al debutto sul palcoscenico ‘principale’. Brescia e Inter invece danno spettacolo e il Monza autografa… Aspettando Under 16 e Under 15 che scatteranno domenica 26 settembre.

Per le Under di Serie C invece, ultima domenica ‘ai box’ e nel segno di tornei e amichevoli. Speciale l’evento del Memorial Maicol Lentini con il Monza e l’Albinoleffe assoluti protagonisti. Focus sul Lecco e i tanti ex Novara mentre la Pro Vercelli vince e convince nel test match Under 17.

E poi la Serie C, con le storie speciali dei nostri protagonisti e le prime panchine che saltano: prima ‘vittima’ Filippini esonerato dalla Pro Sesto. Il Seregno intanto, cade ancora e vara il ‘silenzio stampa’. Con il Calcio Femminile che ha mandato in scena la Serie B e la Coppa Italia di Serie C. Focus sugli ultimi acquisti del Pinerolo e l’intervista a Mario Reggiani della Pro Sesto.