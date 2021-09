Tutti i campionati Giovanili Nazionali: dalla Primavera 1 alla Primavera 4, tutte le Under di Serie A e B e start per Under 15 e Under 17 di Serie C. Lo spettacolo è servito!

In scena la Primavera del dopo-riforma, con in campo, dopo la Primavera 1 e 2, le novità Primavera 3 e Primavera 4 con tante emozioni e risultati tutti da scoprire… Prima giornata spettacolare per le Under 15 e 16 di Serie A e B, con doppie sfide incociate da applausi. Come quella tra Monza e Juventus, dove i biancorossi firmano l’impresa nei 2006 con un colpo alla Signora, che si rifà nei 2007. Sorride anche il Milan nei 2007 mentre sulla panchina dei 2006 rossoneri l’esordio con prima volta per Ignazio Abate. Doppio sorriso anche per il Torino e risultati tutti da scoprire…

Nell’Under 17 di Serie A e B impressiona e dà spettacolo la ‘matricola’ Alessandria che annichilisce addirittura la Fiorentina in trasferta e si propone da assoluta protagonista. Così come la Cremonese gioca uno scherzetto alla Juventus nella sua culla di casa a Vinovo. Scatenata invece l’Inter con un Esposito sempre più formato gigante.

Nelle Under di Serie C invece, giornata d’apertura con doppie sfide spettacolari per Under 17 e Under 15. Nell’incrocio tra Pro Sesto e Pro Patria qualche sorriso in più, tra gol e punti, per la Pro Sesto mentre finisce ‘in parità’ tra Giana Erminio e Pro Vercelli con un successo a testa nelle due categorie. Fa subito la voce grossa il Renate: le panterine infatti fanno un ambo di vittorie da incorniciare che le ripropongono come assolute protagoniste dei due campionati. In attesa dell’Under 16…