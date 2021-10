Festival del gol Juventus, Cremonese da applausi, Monza da primato, Milan ‘indiavolato'

Giornata di festa e di gol per Under 15 e Under 16 della Juventus, che nella culla di Vinovo piega un’Alessandria volitiva e generosa che poco può opporre. Nell’Under 15 bene anche il Toro di La Rocca: secondo successo e porta ancora inviolata! Nell’Under 16 e 17 invece c’è una Cremonese da applausi che annichilisce Sampdoria e Pisa per un doppio sorriso grigiorosso tutto da vivvere. Applausi anche per il Monza Under 16 di Alessandro Lupi che sbanca La Spezia e guarda tutti dall’alto in virtù delle due vittorie di fila di un campionato da vivere da protagonisti! Doppio blitz con vittoria a Verona invece per il Milan sia nell’Under 15 e nell’Under 16 con il tris di meraviglie che arriva anche con la vittoria dell’Under 17 col Venezia. Doppia vittoria anche per l’Inter nell’Under 16 e nell’Under 17 per una stagione che si preannuncia davvero spettacolare.

Nelle Under di Serie C invece, scattato anche il campionato Under 16, dove Renate, Pro Sesto, Lecco e Giana brindano all’esordio. Spettacolare la sfida dell’Under 15 tra Seregno e Renate così come incredibile è la sfida tra Pro Vercelli e Pro Sesto con prologo ed epilogo a sorpresa. Doppio blitz esterno invece per Lecco e Albinoleffe. Equilibrio, risultati a sorpresa e colpi da maestro nell’Under 17, dove le pantere del Renate sembrano non avere ostacoli e la Giana Erminio dimostra di essere grande abbastanza. Bella vittoria della Pergolettese sull’Albinoleffe mentre arrivano tanti gol ed emozioni nelle sfide Pro Vercelli-Pro Sesto e Pro Patria-Lecco.

Gol ed emozioni a grappoli anche nei campionati Under 18, Primavera 2, Primavera 3 e Primavera 4 (nella giornata di riposo della Primavera 1). Nell’Under 18 primo vero sorriso per il Torino di Antonino Asta, mentre in Primavera 2 il Brescia riemerge in casa di un’Alessandria sciupona. In Primavera 4 invece tris e vittoria casalinga per la Giana Erminio ai danni del Renate per un quadro delle giovanili Professionistiche che ha visto in campo la prima giornata in Lombardia dei campionati Under 13 e Under 14 e la prossima settimana tocca ai due gironi di Piemonte e Liguria scattare dai blocchi per una stagione tutta da vivere!