Italia Under 16, non bastano i gol rossonerazzurri di Spinaccè e Scotti: Azzurrini ko nel test match contro l'Austria

È terminata con una sconfitta per 3-2 la prima amichevole dell'Italia Under 16, impegnata nel pomeriggio di mercoledì contro i pari età dell'Austria. A nulla sono serviti agli Azzurrini i gol dell'attaccante dell'Inter, Edoardo Spinaccè, e di quello del Milan, Filippo Scotti: comunque un buon segnale per i rispettivi club, che ritroveranno due giocatori sicuramente caricati dal gol segnato in Nazionale.

La partita si è messa subito in discesa per gli austriaci, in vantaggio dopo appena 8 minuti con Leon Lalic della Red Bull Academy. L'Italia ci prova ma al 28' subisce il raddoppio, rocambolesco, con un tiro deviato dal difensore della Fiorentina Edoardo Sadotti nella propria porta. Nella ripresa Spinaccè la riapre con un bellissimo tiro in diagonale, ma al 32' arriva la nuova doccia fredda con il 3-1 firmato da Yasin Mankan su azione di calcio d'angolo. Il gol del definitivo 3-2 arriva in pieno recupero, a partita compromessa: gran contropiede del centrocampista del Genoa Marco Romano che imbocca Scotti che indovina la conclusione a mezza altezza.

Venerdì alle 11, sempre al "Villaggio Azzurro" di Novarello, di nuovo in campo per la rivincita.