Italia Under 19, Miretti e N'Gbesso stendono la Lituania: la prima fase di qualificazione agli Europei comincia con una vittoria

Parte nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia Under 19 nella prima fase di qualificazione agli Europei di categoria che si svolgeranno a giugno. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, inseriti nel Girone 12, battono infatti la Lituania e portano a casa tre punti fondamentali per il proseguio della manifestazione. Il 2-0 ottenuto al "Bakovci Stadium" in Slovenia porta le firme di uno juventino, Fabio Miretti, e di un ex milanista, Henoc N'Gbesso (oggi attaccante dello Spezia).

Oltre a questi, da segnalare il "clean sheet" di Sebastiano Desplanches, portiere del Milan, e le prestazioni incoraggianti in difesa di Giorgio Scalvini (Atalanta) e a centrocampo dei due interisti Cesare Casadei e Giovanni Fabbian. Molto bene anche Federico Zuccon, regista dell'Atalanta, e sicuramente utile pure Alessandro Fontanarosa, difensore dell'Inter entrato nel finale per blindare il doppio vantaggio.

Il secondo appuntamento dell'Italia Under 19 è fissato per sabato 9 ottobrem quando alle 15:30 e sempre al "Bakovci Stadium" sfiderà l'Islanda che ha battuto i padroni di casa della Slovenia. Una gara già decisiva, vincendo gli Azzurrini metterebbero praticamente in sicurezza il passaggio del turno alla Fase Èlite (si qualificano le prime due di ogni girone più la migliore terza).

IL TABELLINO

ITALIA-LITUANIA 2-0

RETI: 45’ Miretti (I), 47’ st N’Gbesso (I).

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Scalvini, Sandon (34’ st Fontanarosa); Fabbian (48’ st Fazzini), Miretti, Zuccon (19’ st Baldanzi); Casadei; Egharevba (1’ st N’Gbesso), Gnonto (20’ st Faticanti). A disp. Zacchi, Degli Innocenti, Ghilardi, Mancini. All. Nunziata.

LITUANIA (4-2-3-1): Virvilas; Urmonas, Remeikis, Tutyskinas, Nikonovas; Dzinga, Burba (16’ st Gineitis); Kersys (32’ st Steponavicius), Buzas (16’ st Dovydaitis), Jarusevicius; Kucys. A disp. Kublickas, Slivka, Zederstreimas, Vilkaitis, Jurjonas, Skibiniauskas. All. Razanauskas.

ARBITRO: Kari A Hovdanum (Isole Far Oer).

ASSISTENTI: Hentze Petur Pall Winter (Isole Far Oer) e David Gabrovec (Slovenia).

QUARTO UFFICIALE: Aleksandar Matkovic (Slovenia).

ESPULSO: 39’ st Dzinga (L).

AMMONITI: 23’ Burba (L), 37’ st Dzinga (L), 44’ st Remeikis (L).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA (Mercoledì 6 ottobre)

ITALIA-Lituania 2-0, Islanda-Slovenia 3-1.

CLASSIFICA: Italia e Islanda 3, Slovenia e Lituania 0.

2ª GIORNATA (Sabato 9 ottobre)

ITALIA-Islanda, 15.30 - SRC ‘Bakovci Stadium’

Slovenia-Lituania, 15.30 - TSC ‘Trate ‘Gornja Radgona’

3ª GIORNATA (Martedì 12 ottobre)

Slovenia-ITALIA, 15.30 - TSC ‘Trate ‘Gornja Radgona’

Lituania-Islanda, 15.30 – ‘Sportni Park Radenci’