Italia Under 16, il secondo test match con l'Austria finisce in parità: Spinaccè e Scotti ancora in gol, Simonetta completa il 3-3

Ancora Spinaccè, ancora Scotti. I due attaccanti di Inter e Milan, già a segno nel primo test match dei due programmati in quel di Novarello, vanno di nuovo a segno: e se nella prima uscita non erano serviti per evitare la sconfitta, stavolta le due reti hanno permesso all'Italia Under 16 di uscire indenne dalla seconda amichevole contro i pari età dell'Austria. I ragazzi di Daniele Zoratto chiudono il march sul 3-3 dopo essere stati in vantaggio per 2-1 ma anche sotto di un gol sul 3-2: a firmare il gol del definitivo pareggio è il rossonero Filippo Scotti, bravo a capitalizzare l'assist del centrocampista della Fiorentina Cosimo Fiorini. Ad aprire le danze erano stati gli austriaci con Brandtner, l'1-1 su rigore - procurato da Scotti - arriva dallo spallino Simonetta; l'Italia passa poi subito in vantaggio con Spinaccè con una devastante azione personale. Nei primi 10 minuti della ripresa arriva l'uno-due terribile dell'Austria che con Lalica e un penalty di Mankan passano a condurre la gara fino al 32', quando il milanista Scotti segna il 3-3.

IL TABELLINO

ITALIA-AUSTRIA 3-3

RETI: 6’ Brandtner (A), 27’ rig. Simonetta (I), 29’ Spinaccè (I), 2’ st Lalica (A), 10’ st rig. Mankan (A), 32’ st Scotti (I).

ITALIA (4-3-1-2): Martinelli; Arata (1’ st Sadotti), Mayele (15’ st Ramaj), Granziera (15’ st Della Mora), Barani (27’ st Previtali); Simonetta (1’ st Mendicino), Fiorini, Venturini (15’ st Fois); De Pieri (25’ Romano); Scotti, Spinaccè (27’ st Pisano). A disp.: Tommasi, Ngana, Mancioppi, Ragnoli Galli. All. Zoratto.

AUSTRIA (4-1-4-1): Stockl J.; Stockl L. (1’ st Kose), Brunnhofer (35’ st Polster), Pirker, Makrisevic; Canazlar; Nguyen (1’ st Wurmbrand), Lalic (35’ st Hajdini), Brkic (1’ st Mankan), Brandtner (24’ st Osterreicher); Rohricht (35’ st Grgic). A disp. Feiner, Nacak, Uberbacher), Hansel. All. Zsak.

ARBITRO: Edoardo Papale (Italia).

ASSISTENTI: Mirko Cimmarusti e Umberto Galasso (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Francesco Loiodice (Italia).