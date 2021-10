Italia Under 18: botta e risposta Vignato-Kabic, finisce in parità il primo test match contro la Serbia

Due gol all'inizio dei rispettivi tempi decidono il match amichevole tra l'Italia Under 18 e i pari età della Serbia. Un botta e risposta firmato da Samuele Vignato, che sblocca il risultato su un calcio di rigore procurato dall'attaccante del Bologna Antonio Raimondo, e da Uros Kabic del Vojvodina che con un sinistro chirurgico insacca il gol dell'1-1 nei primi minuti della ripresa. «Una partita abbastanza equilibrata - commenta il ct Daniele Franceschini a figc.it – anche se nel secondo tempo abbiamo creato tanto ma concretizzato poco. Una buona prestazione dei ragazzi a cui avevo chiesto, già dopo l’ultima partita persa con l’Olanda, di comportarsi da squadra e la risposta è stata positiva. Tra due giorni, avremo la seconda amichevole per tirare meglio le conclusioni di questa trasferta». Gli Azzurrini torneranno in campo infatti sabato mattina alle 11:00 per il re-match sempre contro la Serbia: si giocherà sempre allo Stadio Karadjordje di Novi Sad.

IL TABELLINO

SERBIA-ITALIA 1-1

RETI (1-0, 1-1): 7' rig. Vignato (I), 7’ st Kabic (S).

SERBIA (4-3-3): Todorovic; Durdevic (45’ st Stasevic), Lekovic, Stjepanovic, Radojevic; Abadzija (1’ st Ivankovic), Motika (34’ st Kuzmanovic), Miladonovic (31’ st Velickovic); Kabic (34’ st Jevremovic), Spasojevic (34’ st Lukovic), Vlahovic. A disp. Premovic, Serafimovic, Drobnjak, Petkovic, Milosevic, Kalicanin. All. Kaplanovic.

ITALIA (4-3-1-2): Mastrantonio; Missori (30’ st Kayode), Cagia, Indragoli, Regonesi; Pagano (1’ st Kumi), Palella, Ndour (39’ st Pisilli); Accornero (12’ st Doradiotto); Raimondo (30’ st Alessio), Vignato (39’ st Rossi). A disp. Scaglia, Bozzolan, Dellavalle, Stivanello, Motolese. All. Franceschini.