Italia Under 20, pari contro l'Inghilterra nel Torneo 8 Nazioni: Daniel Maldini firma il vantaggio Azzurro, Bate fissa l'1-1

Dopo il gol con la maglia del Milan, il primo in Serie A nella sua partita di esordio da titolare, Daniel Maldini si ripete con la maglia della Nazionale - e sempre con un colpo di testa (su assist di Oristanio) - mettendo la firma sull'1-1 che l'Italia Under 20 porta via da Chesterfield nella sua seconda uscita al Torneo 8 Nazioni. Dopo la vittoria sulla Polonia, gli Azzurrini di Alberto Bollini impattano per 1-1 contro l'Inghilterra al termine di un match giocato davanti a 7mila spettatori. Continua quindi il magic moment del trequartista rossonero classe 2001, anche se stavolta il suo gol non è servito per portare via l'intera posta in palio. Poco male, visto che il pareggio in casa degli inglesi è comunque un risultato positivo come sottolineato dal ct a figc.it: «Abbiamo incontrato una grande squadra, con grandi qualità fisiche e tecniche. Noi ci siamo opposti col gruppo, l’orgoglio della maglia e il buon gioco. Gli ultimi 10 minuti sono stati sofferti perché gli inglesi, alla fine, hanno aumentato i ritmi. Ma abbiamo retto bene, dando la giusta conclusione a questa partita. Comunque, devo dire bravi a tutti loro, che sono riusciti a portare a casa un risultato prestigioso. Veramente una bella partita giocata in un bellissimo clima, con molto agonismo e correttezza».

RISULTATI E CLASSIFICHE

2 settembre: Polonia-Italia 0-2, Romania-Portogallo 2-1, Repubblica Ceca-Germania 0-2.

6 settembre: Germania-Norvegia 1-1, Inghilterra-Romania 6-1.

7 settembre: Portogallo-Polonia 0-0.

7 ottobre: Inghilterra-Italia 1-1, Portogallo-Norvegia 1-2, Romania-Repubblica Ceca 2-1, Polonia-Germania 0-0.

CLASSIFICA: Romania 6, Germania 5, Inghilterra, Italia 4, Norvegia 3, Portogallo, Polonia 1, Repubblica Ceca 0.