Italia Under 19, Azzurrini alla seconda fase di qualificazione dell'Europeo: tris all'Islanda firmato Gnonto-Mancini-Fabbian

Missione compiuta con 90 minuti di anticipo. L'Italia Under 19 batte 3-0 l'Islanda e passa alla Fase Elite di qualificazione agli Europei. Dopo il 2-0 contro la Lituania, i ragazzi di Carmine Nunziata portano a casa un altro risultato importante e mettono in archivio il discorso: a sbloccare la gara è l'ex Inter Willy Gnonto, che poi sbaglia anche un calcio di rigore; il gol della sicurezza è del classe 2004 Mancini, quello del tris definitivo porta la firma del centrocampista nerazzurro Fabbian. «Siamo contenti per la qualificazione ottenuta in anticipo - ha spiegato a fine gara l'allenatore Carmine Nunziata a figc.it - era il primo obiettivo e lo abbiamo raggiunto con una buona prestazione. Ora ci godiamo il traguardo del passaggio del turno ma dobbiamo restare concentrati perché vogliamo chiudere il girone a punteggio pieno». L'Italia tornerà in campo martedì alle 15.30 contro la Slovenia a Gornja Radgona.

IL TABELLINO

ITALIA-ISLANDA 3-0

RETI: 4’ Gnonto (I), 4’ st Mancini (I), 22’ st Fabbian (I).

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Mulazzi, Coppola, Scalvini, Sandon (40’ st Fontanarosa); Fabbian, Miretti (33’ st Zuccon), Casadei; Baldanzi (20’ st Faticanti); Gnonto (33’ st Fazzini), Mancini (20’ st N’Gbesso). A disp. Zacchi, Degli Innocenti, Ghilardi, Egharevba. All. Nunziata.

ISLANDA (4-3-3): Arinbjornsson; Palsson, Robertsson, Alexandersson, Gislason; Jonsson (17’ st Hoti), Haraldsson (25’ st Halldorsson), Hlynsson (32’ st Sigurpalsson); Omarsson (32’ st Sigurgeirsson), Oskarsson (25’ st Mikaelsson), Djuric.

A disp. Asgeirsson, Hafporsson, Karlsson, Tyrfingsson. All. Skulason.

ARBITRO: Kristoffer Karlsson (Svezia).

ASSISTENTI: Niklas Nyberg (Svezia) e David Gabrovec (Slovenia).

QUARTO UFFICIALE: Aleksandar Matkovic (Slovenia).

AMMONITI: Mancini (I), Fabbian (I), Arinbjornsson (I), Mulazzi (I), Sandon (I), Palsson (I).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA

ITALIA-Lituania 2-0

Islanda-Slovenia 3-1

2ª GIORNATA

ITALIA-Islanda 3-0

Slovenia-Lituania 1-1

3ª GIORNATA (martedì 12 ottobre)

Slovenia-ITALIA, 15.30 - TSC ‘Trate ‘Gornja Radgona’

Lituania-Islanda, 15.30 – ‘Sportni Park Radenci’

CLASSIFICA: Italia 6, Islanda 3, Slovenia e Lituania 1.