Italia Under 19, tre su tre alle qualificazioni per gli Europei: gli Azzurrini di Carmine Nunziata battono anche la Slovenia

Sempre e comunque Inter, nel bene e nel male. C'è il colore nerazzurro dominante nell'ultima uscita dell'Italia Under 19, con gli Azzurrini che hanno sconfitto per 3-1 la Slovenia nella terza e ultima uscita nel girone di qualificazione alla Fase Élite di campionati Europei di categoria. Con il passaggio del turno già blindato dopo le vittorie contro Lituania e Islanda, i ragazzi di Carmine Nunziata non hanno abbassato la guardia portando a casa un altro risultato positivo. Tra i nerazzurri di oggi decisivo il centrocampista Giovanni Fabbian, autore del raddoppio dopo l'autogol di Zajsek che aveva sbloccato il risultato; tra i nerazzurri di ieri protagonista assoluto Willy Gnonto (oggi allo Zurigo), firmatario del 3-0 prima del gol inutile nel finale siglato da Bunic per i padroni di casa. Il tutto nonostante l'espulsione nel primo tempo di un altro interista, Cesare Casadei.

IL TABELLINO

SLOVENIA-ITALIA 1-3

RETI: 7' aut. Zajsek (S), 19' Fabbian (I), 11' st Gnonto (I), 40' st Bunic (S).

SLOVENIA (4-2-3-1): Pridgar; Kuzmic (34' st Kolar), Ratnik, Zajsek, Strajnar (19' st Matjaz); Rotar (26' st Gavric), Jevsenak; Kijun (19' st Bunic), Cerne (19' st Baskera), Cipot; Causevic. A disp. Klasnja, Perc, Slavicek.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches (36' st Zacchi); Scalvini, Coppola, Ghilardi, Fontanarosa; Fabbian, Faticanti (19' st Sandon), Casadei; Miretti (36' st Zuccon); Gnonto (19' st N'Gbesso), Mancini (41' Degli Innocenti). A disp. Baldanzi, Egharevba, Fazzini, Mulazzi. All. Nunziata

ESPULSO: 34' Casadei (I).

AMMONITI: Gnonto (I), Rotar (S), Fontanarosa (I).

RISULTATI E CLASSIFICA

1ª GIORNATA

ITALIA-Lituania 2-0

Islanda-Slovenia 3-1

2ª GIORNATA

ITALIA-Islanda 3-0

Slovenia-Lituania 1-1

3ª GIORNATA

Slovenia-ITALIA 1-3

Lituania-Islanda 1-2

CLASSIFICA: Italia* 9, Islanda* 6, Lituania e Slovenia 1.