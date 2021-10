Italia Under 20, pareggio contro il Portogallo al Torneo 8 Nazioni: agli Azzurri non basta il lampo di Tongya

Dopo il pareggio contro l'Inghilterra, l'Italia Under 20 impatta con lo stesso risultato (1-1) anche contro il Portogallo nella sua terza uscita al Torneo 8 Nazioni. Gli Azzurrini di Alberto Bollini - dopo la vittoria all'esordio contro la Polonia - mantengono dunque l'imbattibilità: ma se contro l'Inghilterra il bicchiere poteva considerarsi mezzo pieno, stavolta un po' di rammarico per i tre punti mancati rimane visto come si era messa la partita. Il vantaggio dell'Italia arriva infatti durante il primo minuto di recupero del primo tempo con Franco Tongya che da centro area tramuta in gol una bella azione di Gyabuaa sulla destra; andare al tè caldo in vantaggio sarebbe fondamentale, ma su una punizione immediatamente successiva di Cruz, Ponsi con un intervento sfortunato insacca alle spalle di Gelmi l'1-1. Il Portogallo a inizio ripresa rimane anche in 10 uomini per l'espulsione di André Amaro (fallo su Oristanio lanciato a rete), l'Italia prova in tutti i modi a trovare il 2-1 ma senza riuscirci. Prossimo match del Torneo 8 Nazioni, l'11 novembre quando l'Italia affronterà la Repubblica Ceca.

IL TABELLINO

ITALIA-PORTOGALLO 1-1

RETI (1-0, 1-1): 46’ Tongya (I), 47’ aut. Ponsi (I).

ITALIA (4-3-3): Gelmi; Ghislandi, Riccio, Dalle Mura (1’ st Viti), Ponsi (1’ st Barbieri); Gyabuaa (1’ st Cortinovis), Bianco (1’ st Leone), Milanese (21’ st Bove); Cangiano (1’ st Oristanio), Di Serio, Tongya (21’ st Cudrig). A disp. Garofani, Bouah, Armini, Pecorino, Rinaldi, Sekulov. All. Bollini.

PORTOGALLO (4-3-3): Samuel Soares; Filipe Cruz, Rafael Fernandes, André Amaro, Rafael Rodrigues (11’ st Diogo Fonseca); Joao Daniel, Bernardo Folha (30’ st Duarte Carvalho), Brazao (17’ st Henrique Pereira); Guilherme Guedes (22’ Diogo Nascimento, 30’ st Helder Sa), Jean-Marie (17’ st Agostinho), Bernardo Couto (11’ st Rodrigo Rego). A disp. José Oliveira, Rodrigo Ferreira. All. Emilio Peixe.

ARBITRO: Francesco Fourneau (Italia).

ASSISTENTI: Damiano Margani e Pietro Dei Giudici (Italia).

QUARTO UFFICIALE: Matteo Marchetti (Italia).

ESPULSO: 7’ st André Amaro (P).

AMMONITI: Rafael Rodrigues e Emilio Peixe (P), Di Serio e Riccio (I).

TORNEO 8 NAZIONI

2 settembre: Polonia-Italia 0-2, Romania-Portogallo 2-1, Repubblica Ceca-Germania 0-2.

6 settembre: Germania-Norvegia 1-1, Inghilterra-Romania 6-1.

7 settembre: Portogallo-Polonia 0-0.

7 ottobre: Inghilterra-Italia 1-1, Portogallo-Norvegia 1-2, Romania-Repubblica Ceca 2-1, Polonia-Germania 0-0.

11 ottobre: Repubblica Ceca-Inghilterra 0-5, Germania-Romania 4-0, Norvegia-Polonia 1-5.

12 ottobre: Italia-Portogallo 1-1

CLASSIFICA: Germania 8, Inghilterra 7, Romania 6, Polonia e Italia 5, Norvegia 4, Portogallo 2, Repubblica Ceca 0.