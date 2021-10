Italia Under 17, i convocati di Bernardo Corradi in vista delle qualificazioni per gli Europei

Sono 26 i calciatori scelti da Bernardo Corradi per il raduno di preparazione in vista della spedizione in Irlanda del Nord che vedrà l'Italia Under 17 impegnata nelle qualificazioni agli Europei di categoria. Lunedì 18 ottobre gli Azzurrini si troveranno al CPO di Tirrenia per una settimana di allenamenti al termine dei quali, domenica 24, il ct sceglierà i definitivi 20 che parteciperanno alle partite contro l'Albania, la Scozia e i padroni di casa dell'Irlanda del Nord. L'Italia è inserita nel Girone 12, si qualificano le prime due di ogni raggruppamento più le quattro migliori terze.

I CONVOCATI

PORTIERI: Federico Magro (Lazio), Edoardo Motta (Alessandria), Paolo Raimondi (Inter).

DIFENSORI: Davide Bosia (Genoa), Fabio Chiarodia (Werder Bremen), Saverio Domanico (Juventus), Mattia Malaspina (Milan), Filippo Calixte Mane (Sampdoria), Alessandro Milani (Lazio), Claudio Parlato (Sassuolo), Filippo Saiani (Spal), Nicolò Serra (Torino).

CENTROCAMPISTI: Bruno Kevin (Sassuolo), Aaron Ciammaglichella (Torino), Marco Delle Monache (Pescara), Luca Di Maggio (Inter), Luca Lipani (Genoa), Vincenzo Onofrietti (Borussia Dortmund), Fabio Parravicini (Spal), Antonio Troise (Lazio).

ATTACCANTI: Alessandro Bolzan (Roma), Valentin Carboni (Inter), Giacomo Marconi (Parma), Enoch Owosu (Inter), Francesco Presta (Fiorentina), Alessio Vacca (Juventus).