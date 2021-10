Rappresentative Giovanili Under Serie C, ecco tutti i convocati di Walter Arrigoni per il raduno di Cattolica

Tre categorie in campo in tre giorni di grande calcio al "Giorgio Calbi" di Cattolica (Rimini). Martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 ottobre le Rappresentative di Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie C di trovano per il primo stage di formazione della stagione 2021-2022. Ecco tutti i convocati di Walter Arrigoni, al sesto anno alla guida delle selezioni giovanili della Lega Pro.

UNDER 17

PORTIERI: Artur Bulaukin (Seregno), Samuele Roverso (Trento), Federico Lorenzini (Mantova), Benjamin Mantovani (Pro Vercelli).

DIFENSORI: Benedikt Rottensteiner (Sudtirol), Alessandro Marco Susanu (Padova), Alessandro Dolce (Virtus Entella), Giacomo Freri (Albinoleffe), Alessandro Santambrogio (Pro Sesto), Omar Badnjevic (Pro Patria), Manuel Crosara (Triestina), Nunzio Mattia Grassia (Giana Erminio), Riccardo Pedron (Padova), Matteo Langella (Virtus Entella), Nicolò Piacentini (Piacenza), Antonio Scaravilli (Pro Sesto), Gian Maria Benedetti (Trento), Flavio Caliendo (Feralpisalò), Giulio Bassini (Feralisalò).

CENTROCAMPISTI: Pietro Rezzaro (Pro Vercelli), Raphael Kofler (Sudtirol), Jacopo Bacci (Padova), Gabriele Tacchinardi (Pergolettese), Andrea Sternieri (Legnago), Francesco Diazzi (Legnago), Andrea Maria Di Pietro (Lecco), Mattia Antolini (Virtus Verona), Giovanni Inverardi (Feralpisalò), Samuele Fuscaldo (Mantova), Nicola Bettolini (Feralpisalò).

ATTACCANTI: Mattia Angeloni (Albinoleffe), Filippo Malanchini (Albinoleffe), Nicolò Angelini (Triestina), Alessandro De Luca (Triestina), Gabriele Pessolani (Pergolettese), Matteo Ghilardotti (Piacenza).

UNDER 16

PORTIERI: Marco Taramelli (Albinoleffe), Lorenzo Chiappini (Lecco), Leonardo Bordiga (Feralpisalò), Riccardo Peroni (Virtus Verona).

DIFENSORI: Antonio Napoletano (Piacenza), Samuele Occhiali (Mantova), Andrea Beretta (Pro Vercelli), Tommaso Lagomarsino (Virtus Entella), Lorenzo Gandolfi (Piacenza), Tommaso Vischioni (Pro Sesto), Gioele D’Onofrio (Seregno), Giorgio Bruzzechesse (Ancona), Giosuè Marchegiani (Ancona).

CENTROCAMPISTI: Nicolò Mantegazza (Piacenza), Filippo Piva (Padova), Thomas Piazza (Trento), Lorenzo Valente (Triestina), Samuele Mazzola (Pergolettese), Cristian Nasti (Feralpisalò), Daniel Caprin Maat (Virtus Entella), Tommaso Paganessi (Albinoleffe), Carlo Bailoni (Trento), Nicola Montinaro (Vis Pesaro), Alessandro Zago (Mantova).

ATTACCANTI: Edoardo Caporello (Padova), Davide Fasan (Triestina), Gabriel Perrone (Virtus Entella) , Andrea Montrone (Padova), Giacomo Varagnolo (Padova), Mattia Schneider (Trento), William Osewe Bissa (Pergolettese), Luca Cocconi (Virtus Entella), Antonio Guerrisi (Pro Sesto), Tommaso Romanini (Pro Vercelli), Davide Ruffato (Trento), Davide Minelli (Feralpisalò).

UNDER 15

PORTIERI: Alessandro Ghisleri (Pro Vercelli), Filippo Muzio (Piacenza), Riccardo Bonfanti (Albinoleffe), Lorenzo Bonifacio (Sudtirol)

DIFENSORI: Francesco Cilla (Ancona), Matteo Lecchi (Pergolettese), Lorenzo Zaffalon (Cesena), Francesco Campolucci (Padova), Davide Galvan (Pro Sesto), Cristiano Zaninelli (Feralpisalò), Cristiano Zorzella (Mantova), Christian Comandini (Cesena), Alfredo Nespoli (Albinoleffe), Nicolò Grego (Cesena).

CENTROCAMPISTI: Sebastiano Rossi (Piacenza), Diego Ceresoli (Albinoleffe), Andrea Pescatori (Triestina), Federico Gentile (Pro Patria), Stefan Turini (Sudtirol), Roberto Ronzier (Pro Vercelli), Manuel Ditano (Pergolettese), Nicolò Zulberti (Feralpisalò), Pietro Ottavio Curti (Piacenza), Leonardo Andreoni (Giana Erminio).

ATTACCANTI: Sebastian Luis Drago (Triestina), Emanuele Breda (Feralpisalò), Antonio Defeche Kasala (Padova), Edaordo Furlani (Legnago), Filippo Armanini (Feralpisalò), Riccardo Pigato (Pro Vercelli), Christian Macchitella (Piacenza), Riccardo Bertolini (Padova), Federico Quaglio (Seregno), Emanuele Riolfi (Virtus Entella), Tommaso Arcieri (Seregno), Ryan Kamal (Pro Sesto).