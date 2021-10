Primo derby Juve, Monza cala il doppio poker. Ultim’ora: aria tesa in casa Toro. La delusione in Under 17 potrebbe portare sorprese sulla panchina di Malfatti

Confronti serrati in casa Torino Under 17 con possibili sviluppi a sorpresa per il tecnico Malfatti. Nella serata di domenica infatti, riflessioni e confronto aperto tra il neo-responsabile Ludergnani e proprio il tecnico arrivato soltanto qualche settimana fa. Non si escludono clamorose decisioni ma saranno le prossime ore a chiarire e delineare il futuro.

Giornata ricca di sorprese e grandi colpi sui campi. Nell’Under 14 andava in scena la prima sfida tra cugini con i bianconeri di Corrado Grabbi che hanno prevalso di misura sui torelli di Daniele Martinelli. Nell’Under 17 invece la Signora scivola col Genoa. Vincono e convincono invece Inter e Atalanta mentre fanno un passo in avanti Monza e Cremonese.

Nell’Under 16 pari e spettacolo tra Atalanta e Milan mentre in Under 15 è tripudio della Dea. Fa festa il Brescia e fa scorpacciata di gol la Juventus con buon pari per l’Alessandria che gonfia il petto con l’Under 15 che rimonta e supera lo Spezia. Doppio brindisi invece per il Monza che rifila un doppio poker ai pari età della Cremonese.

Nelle Under di Serie C, ferma l’Under 16, doppio confronto tra Lecco e Pro Vercelli con i leoni bianchi che mettono la freccia nell’Under 17 e impattano con l’Under 15. Doppio spettacolo anche tra Giana Erminio e Renate con le pantere a graffiare nell’Under 17. Risuonano invece le due goleade della Pro Sesto con un doppio 6-1.

Gol, emozioni e spettacolo anche nei campionati Under 13 e Under 14 Professionisti sia nel gironi di Piemonte e Liguria che nei gironi della Lombardia. Piccoli campioni crescono…

E poi lo spettacolo dei campionati di Primavera 1, 2 e 3 e dell’Under 18, dove il Torino di Asta ‘salva’ un fine settimana complicato in casa granata, con le clamorose voci sul possibile cambio alla guida tecnia dell’Under 17 di Malfatti.