La domenica dei derby: diavolo di un Milan nell’Under 13, il Toro si prende Vinovo con l’Under 15, rimonta e pareggio nell’Under 16

Dalla Primavera 1 fino alla Primavera 4 e nell’Under 18, tanti gol e risultati da applausi. Vince l’Inter, pareggio tra Alessandria e Como tutto da rivivere come quello tra Brescia e Cremonese. Vince ancora l’Under 18 del Toro guidata da Asta mentre in Primavera 3 blitz del feralpi in casa della Pro Sesto.

Nelle Under di Serie A e B invece, fermo il campionato Under 17, il palcoscenico è tutto al Vinovo Center dove nell’Under 15 vincono i granata e nell’Under 16 arriva un pari che premia la prestazione delle due squadre. Bene l’Alessandria che impatta nell’Under 15 e vince nell’Under 16 con la Cremonese mentre il doppio incrocio tra Brescia e Inter una vittoria a testa con l’impresa delle rondinelle nell’Under 15. Doppietta Milan invece che non lascia scampo al Venezia.

Tanti gol e tanto spettacolo nei campionati di Serie C dove si segnala il tris di vittorie in tutte e tre le categorie per la Pro Vercelli così come per la Pro Sesto, imbattuta la Giana Erminio nel trittico con Seregno e Sudtirol in una giornata non senza sorprese e risultati importanti.

Applausi e sorrisi anche nei campionati Under 13 e Under 14 Professionisti, con i due campionati sempre più nel vivo e le emozioni dal campo tutte da rivivere.