Under 18: un Torino da urlo fa piangere l’Inter dopo le lacrime nel derby Under 17 vinto dal Milan

Un fine settimana da applausi e dalle grandi emozioni nei campionati nazionali giovanili. Nell'Under 18 vetrina e ribalta conquistata dal Torino di Antonino Asta che ribalta l’Inter di Zanchetta per una vittoria da applausi. Inter che aveva anche l’appuntamento con il derby Under 17, in un destino che si è tinto di rossonero…. In vantaggio per due volte, 1-0 e 2-1, i nerazzurri subiscono la rimonta con beffa da parte del Milan.

Nel campionato Under 16 sorridono Juventus e Monza nel girone A mentre Inter, Milan e Atalanta nel girone B si guardano e tengono il passo-vittoria. Nell’Under 15, impresa del Como che batte la Signora così come sorride il Toro e impressiona sempre più il Monza. Inter e Milan non sbagliano nel girone B mentre l’Atalanta viene fermata sul più bello.

Nelle Under di Serie C, doppia sfida incrociata tra Lecco e Renate che si ‘scambiano le cortesie’ e si dividono il piatto mentre la Pro Sesto continua il suo doppio volo da favola superando la Giana Erminio. Bottino magro per le due formazioni della Pro Vercelli di ritorno dalla terra ligure versione Entella mentre tra Pro Patria e Seregno due scontri ad alto tasso spettacolare.

E poi l’Under 19 nazionale, i campionati Under 13 e Under 14 Professionisti dei gironi Piemonte-Liguria e Lombardia e la sezione dedicata ai campionati nazionali del Calcio Femminile, tutto nella sezione nazionale del giornale in edicola e nell’edicola digitale.