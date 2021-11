Under 13 e 14 Professionisti che spettacolo! Nell'Under 17 sussulti di Toro e Juve e rivincita dell'Inter

Con diversi campionati in sosta (Under 15 e Under 16 Serie A e B) e tutte le Under di Serie C, palcoscenico doveroso per l’Under 17. Nel girone A prova di carattere e equalità della JUventus contro la Sampdoria mentre arriva il primo successo con sorriso per il Torino. Belle prove anche per Cremonese e Alessandria. Nel girone B invece, pronto riscatto dell’INter dopo la delusione-derby: il Como ce la mette tutta ma contro la voglia dei nerazzuri c’è poco da fare. Continua a dettare legge il Milan che si impone d’autorità contro il Brescia così come vince e convince l’Atalanta mentre cade il Monza.

Sempre più avvincente anche il campionato Under 19 Nazionale. Nel girone A impone la sua legge il Bra andando a violare il campo dell’Asti, cade il Chieri ed è pari spettacolo tra Saluzzo e Casale. Nel girone B grande prestazione dell’Arconatese che supera il Città di Varese così come la Castellanzese dà scacco alla Caronnese. Nel girone C invece fanno la voce grossa il Brianza Olginatese e la Virtus Ciserano Bergamo.

Proseguono a suo di gol ed emozioni anche i campionati Under 13 e Under 14 Professionisti, sia nei gironi della Lombardia che nei gironi Piemonte-Liguria. Applausi per l’Alessandria, il Toro Under 13 fa suo lo scontro col Grifone Genoa mentre nei due gironi della Lombardia arrivano gol a grappoli da Inter, Como, Pro Patria, Brescia e Feralpi.

Ampia panoramica sulle categorie nazionali del Calcio Femminile così come la finestra sulla Serie C e l’immancabile opinione di Tiziano Crudeli. Così come sono scese in campo tutte le Primavera, dalla 1 alla 4 così come spettacolo e gol arrivano dal campionato Under 18.