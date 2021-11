Torino male, Milano vola... Il bottino 'nazionale' sorride alla Madonnina

Weekend nero per Torino e Juventus, che tra Under 17, Under 16 e Under 15 vincono una sola partita: a tenere alto l’onore piemontese sono i 2006 granata che vincono a Cremona con Di Paolo, Raballo e Scarfiello protagonisti. La Juve cade contro Cagliari e Sassuolo, e solo l’Under 16 rimedia un punticino grazie a Michele Scienza che segna l’1-1 in pieno recupero.

Al contrario, fine settimana scintillante per la Madonnina: soprattutto per l’Inter Under 17 che ha brindato nel big match con l’Atalanta, stesa dai soliti Di Maggio ed Esposito. Tripla vittoria e fine settimana perfetto invece per il Milan: l’Under 17 sbanca Ferrara con un Vincenzo Perrucci in versione deluxe (doppietta), l’Under 16 e l’Under 15 travolgono l’Udinese. Mattatori rossoneri i classe 2007 Ernesto Perin, Mattia Liberali e Marco Melchionda.

Nelle Under di Serie C, doppio colpo casalingo della Pro Vercelli nell’incrocio con la Pro Patria, Giana Erminio e Lecco si ricambiano le cortesie mentre le panterine del Renate vanno avanti a suon di tre gol a partita. Qualche rinvio a causa dei terreni impraticabili e da segnalare il Lecco Under 16 scatenato contro un Seregno che poco può opporre.

Proseguono a suon di gol ed emozioni i campionati Under 13 e Under 14 Professionisti. In Piemonte, seconda super-sfida tra Torino e il secondo gruppo della Juventus iscritto al campionato e stesso film di qualche settimana fa. Vittoria bianconera di misura per 1-0 e granata che si devono ‘accontentare’ della bella prestazione. In Lombardia invece è il Monza Under 14 a fare la voce grossa e a ‘fare la grande’. Battuto 3-0 il Como e applausi.