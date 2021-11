Doppio 3-1 del Milan nei due derby di Under 15 e Under 16. Nell’Under 17 è ancora magia Toro

Fine settimana a tinte rossonere! Nelle due super-sfide in programma in Under 15 e Under 16 infatti, non basta il fattore campo all’Inter che deve cedere il passo con un doppio 3-1 al Milan. Una doppia vittoria per i rossoneri con un retrogusto ancora più dolce visto che grazie alle due vittorie e i risultati degli altri campi, vedi Atalanta, i tre punti portano in dote anche il primato solitario in campionato. Doppio sorriso anche per la Juventus, sempre in Under 15 e 16, che supera per due volte la Sampdoria mentre tra Torino e Monza il doppio confronto porta una vittoria granata e un pareggio in Under 15.

Nell’Under 17 invece, pari a reti bianche per la Juventus di Pedone in casa con il Bologna, tra occasioni e legni, mentre il Torino ritrova il sorriso con una bella vittoria esterna in casa della Cremonese. Pareggio che vale anche per l’Alessandria in casa dello Spezia mentre il derby tra Atalanta e Brescia se lo aggiudica di misura la Dea. Vittoria esterna anche per l’Inter in casa del Monza mentre cadono Como e Milan in casa.

Continua invece lo spettacolo dei campionati Under 13 e 14 Professionisti in Lombardia così come nel girone Piemonte-Liguria. A Torino è andato in scena il derby degli Under 13 che ha regalato tantissime emozioni, spettacolo, gol e divertimento, in campo e fuori. Sul campo, come gol, finisce 2-2 con i granata due volte avanti e raggiunti. Spettacolo sulle tribune con la presenza anche di ‘papà’ Claudio Marchisio, ad assistere alla prova del figlio Davide (maglia numero 8 come papà).

Spettacolo ed emozioni anche nei tre campionati delle Under di Serie C. Nell’Under 15 prova d’autore del Lecco contro la Pro Sesto così come manda tre messaggi chiarissimi anche la Pro Vercelli contro il Seregno. Nell’Under 16 invece è la Pro sesto ad alzare la voce a Vercelli così come il Lecco sorprende il Renate a domicilio. Nell’Under 17 infine sorridono Albinoleffe, Pro Sesto, Giana Erminio, Pro Vercelli e Pro Patria.