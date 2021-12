Nel segno dei derby: l’Under 17 è pianeta della Juventus, in Under 14 il Milan si fa diavoletto

Fine settimana di grande spettacolo ed emozioni nei campionati giovanili nazionali, tutti in campo dall’Under 14 alla Primavera 1.

Under 14 nel segno del derby della Madonnina che ha visto una supersfida tra Inter e Milan, ricca di gol e grandi emozioni con il sorriso finale stampato sui volti dei diavoletti. Spettacolo anche in Piemonte dove tra Alessandria e Toro finisce in parità.

Derby della Mole invece in Piemonte categoria Under 17 con in campo la Juventus di Francesco Pedone che non lascia scampo ai granata di Veronese. Un gol per tempo a Pianezza e Signora che esulta con tre punti importanti.

Sempre ‘sul pianeta Under’ incredibile il pareggio per 3-3 nell’Under 15 nello scontro tra Milan e Brescia mentre nelle Under 15 e nell’Under 16 intrigante doppio 1-1 tra Monza e Como per una trama tutta da rivivere.

Grandi risultati ed emozioni anche nei vari campionati Primavera. In Primavera 2 assoluto protagonista il Monza, che ferma il Parma con un gol di Zito in pieno recupero mentre in Primavera 4 l’attesissimo scontro al vertice tra Renate e Giana sorride alle pantere che con gol di Butti e i miracoli di Glionna si prendono tre punti, sorpasso e vetta!

E poi l’Under 19 nazionale e tutte le Under di Serie C in campo (dall’Under 15 all’Under 17) e l’immancabile finestra sul calcio femminile ‘nazionale’.