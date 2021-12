Doppio Pro Vercelli-Renate, le pantere graffiano, i leoni ruggiscono! Juventus, Monza e Alessandria fanno festa nell'Under 16

Fermo per il Torneo dei Gironi il campionato di Under 15 di Serie A e B, scintille nel campionato Under 16, con la Juventus che supera la Cremonese e il Monza che tiene il passo da regina sbancando Cagliari così come sorride l’Alessandria che supera in trasferta il Como. Pareggio invece nel derby tra Brescia e Atalanta nel girone B non senza sorprese e colpi di scena. In Under 18 travolgente l’Inter (6-2 al Parma) mentre Torino e Roma, a causa di un angolo ghiacciato del campo, non iniziano la gara per la delusione dei giallorossi. In Under 17 invece, pari a reti bianche tra Juventus e Parma, blitz a Pisa del Toro e pareggio tra Cremonese e Alessandria. Nel Girone B invece non sbagliano il colpo Atalanta, Inter e Milan che non mancano l'appuntamento con i tre punti nelle loro sfide.

Spettacolo nei campionati Under 15 e Under 17 di Serie C. Doppia sfida da applausi tra Pro Vercelli e Renate nel contesto speciale dello stadio Piola. Doppio 3-2 ma con protagonisti e sviluppi differenti per una domenica da leoni e pantere! E se in Under 15 sono le pantere a graffiare, nell'Under 17 risuone il ruggito dei leoni!Per due gare da rivivere nelle cronache complete sul giornale. Così come curioso e incrociato, nella storia e nel risultato, è la doppia sfida tra Pro Patria e Giana Erminio con un'esultanza ciascuno... Sorride infine anche la Pro Sesto che supera l’Entella nell’Under 15 e pareggia con l’Under 17

In campo, nonostante qualche rinvio dovuto alla neve caduta nei giorni passati (e diventata ghiaccio), il campionato Under 19 che regala risultati a sorpresa, conferme e spunti interessanti per una stagione ancora tutta da scrivere. Così come tutti in campo i campionati Primavera 1, 2, 3 e 4 dove non sono mancati i colpi di scena e i risultati inaspettati...