Italia Under 15 di Lega Pro, i migliori talenti 2007 in passerella in casa Juventus

Settimana di raduni e ritrovi per le tante nazionali giovanili. Al Vinovo Center, casa delle giovanili della Juventus, era 'ospite' la Selezione Under 15 di Lega Pro, guidata dal selezionatore e Ct, Daniele Arrigoni. Un test amichevole con in campo la formazione dei 2007 bianconeri, di fronte ai selezionati da Arrigoni di cui fanno parte, Ronzier, il talento della Pro Vercelli, Delcarro dell'Albinoleffe, Pirisi del Lecco e Leone della Pro Patria. Un test concluso 2-0 in favore della Juventus ma nel quale sono arrivati segnali più che positivi dalla Rapp di Lega Pro. Così come si legge nella nota emessa dalla Lega Pro:

«Buona gara della Rappresentativa Under 15 di Lega Pro che, a Vinovo contro i pari età della Juventus, ha mostrato discrete trame di gioco creando diverse azioni da gol. I ragazzi di Arrigoni se la sono giocata a viso aperto, combattendo su ogni pallone. La partita è terminata 2-0 in favore della Juventus. I bianconeri sono passati grazie ad una sfortunata autorete dopo pochi secondi dal via di Lecchi ed a una bella conclusione di Russo, nel secondo tempo, con un diagonale dal lato destro dell'area. Per i giovani di Lega i più pericolosi sono stati Fava, Drago e Delcarro. Insidioso anche Amato con un tiro da fuori nella seconda frazione di gioco.

Prima del via il tecnico della Rappresentativa di Lega Pro Daniele Arrigoni ha premiato Massimiliano Scaglia direttore sportivo del settore giovanile della Juventus con la targa "Franchi" (nella foto sotto inviata dall'ufficio stampa della Lega Pro)».

Juventus U15-Rappresentativa Under 15 Lega Pro 2-0

Reti: 1’ Lecchi (aut.), 15’ st Russo.

Juventus Under 15: Rossetti, De Lucia, Contini, Ceresero, Vuillermoz, Diallo, Zingone, Vianoli, Merola, Lontani, Yamoah. Entrati nel secondo tempo: Cat Berro, Tavola, Dimitri, Verde, Russo, Zangam Giardino. All. Benesperi

Rappresentativa Under 15 Lega Pro: Bonifacio (Sudtirol), Errunghi (Montevarchi), Lecchi (Pergolettese), Ronzier (Pro Vercelli), Greco (Cesena), Stievano (Padova), Drago (Triestina), Fava (Teramo), Kasala (Padova), Delcarro (Albinoleffe). Entrati nel secondo tempo: Iardino (Paganese), Fioravanti (Montevarchi), Cilla (Ancona), Xeka (Luccchese), Iacopini (Pontedera), Ricciardi (Paganese), Pirisi (Lecco), Leoni (Pro Sesto), Amato (Carrarese), Macrì (Taranto). Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni.

Arbitro: Maiullari di Collegno