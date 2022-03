Scudetti 2021-2022: le date delle Fasi Finali Nazionali dei Campionati Giovanili Prof

Pubblicate e ufficializzate tutte le date dai Playoff, Ottavi di Finale, Quarti di Finali, semifinali e Finali in gara unica oppure Final-Four dei Campionati Giovanili Nazionali dall'Under 18 all'Under 15, sia per il campionato per i club di Serie A e B che per il campionato per i club di Serie C.

Da sottolineare come, per Under 17, Under 16 e Under 15 di Serie A e B, potrebbero esserci dei cambiamenti di data (già calendarizzati) nel caso i club coinvolti avranno propri calciatori convocati nelle rispettive Nazionali di categoria.

Ecco il quadro completo delle date di tutte le fasi finali nazionali giovanili 2021-2022

Under 18

Playoff: Domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio Final-Four: Data da ufficializzare

Under 17 Serie A-B

1° turno Playoff: Domenica 1 maggio

Domenica 1 maggio 2° turno Playoff: Domenica 8 maggio

Domenica 8 maggio Quarti di finale (Andata): Domenica 22 maggio (oppure domenica 5 giugno in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 17)

Domenica 22 maggio (oppure domenica 5 giugno in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 17) Quarti di finale (Ritorno): Domenica 29 maggio (oppure domenica 12 giugno in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 17)

Domenica 29 maggio (oppure domenica 12 giugno in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 17) Final-Four: Date da ufficializzare

Under 16 Serie A-B

Playoff: Domenica 1 maggio

Domenica 1 maggio Ottavi di finale (Andata): Domenica 8 maggio (oppure domenica 15 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 16)

Domenica 8 maggio (oppure domenica 15 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 16) Ottavi di finale (Ritorno): Domenica 15 maggio (oppure domenica 18 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 16)

Domenica 15 maggio (oppure domenica 18 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 16) Quarti di Finale (Andata): Domenica 22 maggio

Domenica 22 maggio Quarti di Finale (Ritorno): Domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio Semifinale (Andata): Domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno Semifinale (Ritorno): Domenica 19 giugno

Domenica 19 giugno Finale: Data da ufficializzare

Under 15 Serie A-B

Playoff: Domenica 1 maggio (oppure domanica 8 maggio in casp di calciatori convocati in Nazionale Under 15)

Domenica 1 maggio (oppure domanica 8 maggio in casp di calciatori convocati in Nazionale Under 15) Ottavi di finale (Andata): Domenica 8 maggio (oppure domenica 15 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 15)

Domenica 8 maggio (oppure domenica 15 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 15) Ottavi di finale (Ritorno): Domenica 15 maggio (oppure domenica 18 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 15)

Domenica 15 maggio (oppure domenica 18 maggio in caso di calciatori convocati in Nazionale Under 15) Quarti di Finale (Andata): Domenica 22 maggio

Domenica 22 maggio Quarti di Finale (Ritorno): Domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio Semifinale (Andata): Domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno Semifinale (Ritorno): Domenica 19 giugno

Domenica 19 giugno Finale: Data da ufficializzare

Under 17 Serie C

Ottavi di Finale (Andata): Domenica 8 maggio

Domenica 8 maggio Ottavi di Finale: (Ritorno): Domenica 15 maggio

Domenica 15 maggio Quarti di Finale (Andata): Domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio Quarti di Finale (Ritorno): Domenica 5 giugno

Domenica 5 giugno Final-Four: Data da ufficializzare

Under 16 Serie C

Ottavi di finale (Andata): Domenica 1 maggio

Domenica 1 maggio Ottavi di finale (Ritorno): Domenica 8 maggio

Domenica 8 maggio Quarti di Finale (Andata): Domenica 15 maggio

Domenica 15 maggio Quarti di Finale (Ritorno): Domenica 22 maggio

Domenica 22 maggio Semifinale (Andata): Domenica 5 giugno

Domenica 5 giugno Semifinale (Ritorno): Domenica 12 giugno

Domenica 12 giugno Finale: Data da ufficializzare

Under 15 Serie C