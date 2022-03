Scienza spegne le candeline dal dischetto, Cecchini è irreale ma non basta

In una partita con ben due rigori parati su tre, la Juventus riesce a vincere contro il Como nonostante questi errori dal dischetto. Il vantaggio iniziale di Ortelli per i lombardi non basta vista la risposta immediata di Balzano e le reti di Scienza su rigore, Piccinin e Nuti. Scienza, gol e tanti auguri. La sfida di Vinovo inizia subito col botto con al sesto minuto subito un calcio di rigore per la Juventus complice un atterramento scomposto di Cecchini che però si rifà immediatamene parando il penalty ben calciato da Pugno. Il Como prova a colpire a freddo due...

