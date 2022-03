Juventus, è storia: Miretti e Chibozo portano i bianconeri in semifinale

Ci sono partite perfette che entrano nella storia e questa sicuramente fa parte di questa categoria. Juventus-Liverpool è stato un match dominato in lungo e in largo dai bianconeri di Andrea Bonatti che accedono alle semifinali di Youth League in virtù delle reti di Fabio Miretti e Jouse Ange Chibozo oltre ad una prestazione difensivamente perfetta coronata da un centrocampo totale.

Andrea Bonatti schiera i suoi con il classico 4-4-2 con Senko tra i pali, da destra a sinistra Savona, Muharemovic, Nzouango e Turicchia in difesa. Centrocampo gestito dal duo Miretti e Bonetti con Mulazzi e Iling nelle loro solite fasce di competenza. In attacco Soulé fa coppia con Chibozo.

Rispondono gli inglesi con il 5-4-1 disegnato da Marc Bridge-Wilkinson. In porta Mrozek, linea difensiva che vede Bradley a destra, Beck a sinistra e il trio centrale con Quansah, Corness e Koumetio. Il capitano Morton in regia insieme a Cannonier, autore di 20 gol in campionato. Mabaya agirà sulla fascia destra mentre dall'altra parte presente Norris, il dieci dei Reds. Punta unica Woltman, anche se verosimilmente verrà affiancata in fase di possesso dal bomber Cannonier.

Dominio Juventus. Il primo tempo inizia subito con i bianconeri che vogliono imporsi e fare la partita. Dopo appena due giri d'orologio Soulé su assist di tacco di Mulazzi non trova la via del gol solo per via d un grande intervento di Mrozek che devia in angolo. Ancora una volta l'argentino protagonista, stavolta con un passaggio bellissimo per Chibozo ma è bravo Kometio in scivolata a spezzare i sogni di gloria dell'attaccante della Juve. Ancora i ragazzi di Bonatti con una sfuriata sulla fascia di Mulazzi che è però un po' impreciso al momento del cross e Turicchia per poco non ci arriva. La prima chance degli ospiti arriva dopo un quarto d'ora con una conclusione di Mabaya sbilenca, preceduta però da una notevole sgasata del numero sette. Al 25' il portiere Mrozek è costretto al campo per un problema muscolare, al suo posto dentro Hewitson. Alla mezz'ora punizione da posizione ideale per Soulé, debole però il mancino dell'ex Velez che comunque sporca i guantoni dell'estremo difensore subentrato qualche istante prima. Ancora Juve, ancora Soulé che apre per Iling, l'ex Chelsea appoggia per Turicchia che prova a metterla tesa in mezzo favorendo il colpo di testa in tuffo di Mulazzi che termina fuori di poco. L'occasione però più grande capita al 45': Soulé dipinge verticalmente per Chibozo che tiene botta ai possenti centrale del Liverpool e quando prova con un colpo leggero ad inidirzzare il pallone è bravissimo Hewitson a metterci la mano evitando guai peggiori.

Miretti da fuori, Chibo la chiude. Nella ripresa il Liverpool prova sin da subito a cambiare il canovaccio della gara e ci prova dopo quattro minuti con Morton, conclusione però alta. Al 9' Savona crossa perfettamente sulla testa di Iling, impreciso nel momento di colpire di testa. Super occasione al minuto tredici, Iling fa una sponda perfetta per il tiro di Miretti che fa la barba al palo. Ma è solo questione di tempo per lui visto che al 22' con un tiro improvviso dalla distanza beffa Hewitson portando finalmente in maniera del tutto meritata avanti la Juventus scatenando la festa del Vinovo Training Center. Il Liverpool accusa il colpo e sbanda, ne approfittano i bianconeri con Mulazzi che dopo una percussione clamorosa dalla destra trova in area Chibozo che prende la mira e radoppia le marcature per i ragazzi di Bonatti. Una grossa e seria ipoteca sul match a venti minuti dal termine. Da quel momento in poi il Liverpool prova il tutto per tutto senza però mai impensierire Senko che con una presa plastica al quarto minuto di recupero, tiene tra le mani un pallone importantissimo ovvero quello che vale la semifinale di Youth League. La Juventus è nella storia, ancora una volta dopo la grande prova di Alkmaar arriva una prestazione addirittura più convincente contro il Liverpool.

IL TABELLINO

JUVENTUS-LIVERPOOL 2-0

RETI: 21' st Miretti, 24' st Chibozo

JUVENTUS (4-4-2): Senko; Savona, Muharemovic, Nzouango (36' st Fiumanò), Turicchia; Mulazzi, Miretti (46' st Rouhi), Bonetti, Iling-Junior; Soulè (36' st Hasa), Chibozo (41' st Cerri). A disp. Daffara, Turco, Mbangula. All. Bonatti.

LIVERPOOL (5-4-1): Mrozek (25′ Hewitson); Bradley, Quansah, Corness, Koumetio, Beck (31' st Balagizi); Mabaya, Morton, Cannonier (31' st Jonas), Norris; Woltman. A disp. Scanlon, Clark, Mcconnell, Pilling. All. Bridge-Wilkinson.

ARBITRO: Rohit Saggi (NOR)

AMMONITI: 42' pt Norris, 44' st Bonetti





LE PAGELLE

JUVENTUS

Senko 7 Impegnato poche volte, ma si fa comunque trovare pronto.

Savona 7.5 Prova difensiva di altissimo livello, con Mulazzi compone una fascia destra molto pericolosa. Svolge entrambe le fasi in maniera sublime.

Muharemovic 7.5 Ci mette tutta la cattiveria agonistica che lo contraddistingue, non lascia respirare gli attaccanti del Liverpool nemmeno dopo la partita.

Nzouango 7.5 Esce con i crampi dopo una prestazione da appalusi, comanda la difesa con un'autorità disarmante, rende invano ogni tentativo offensivo degli inglesi.

36' st Fiumanò sv

Turicchia 8 Dal suo lato si ritrova un mastino come Bradley, terzino aggressivo che metterebbe in difficoltà chiunque. Lui non fa una piega, lo regola già dalle prime battute e appena può rende la vita difficile all'intera retroguardia Reds.

Mulazzi 8 Sempre di più uomo d'Europa, quando non segna offre assist come quello per Chibozo: tecnica, intelligenza e caparbietà. Ara la fascia facendo finire con il mal di testa il malcapitato Beck.

Miretti 8.5 Uno spettacolo per gli occhi, il gol è una magia dalla distanza che sblocca una partita all'apparenza stregata. Non sbaglia un passaggio, compie aperture di trenta metri come se fossero appoggi. Prestazione totale.

46' st Rouhi sv

Bonetti 8 Dieci sulle spalle, fascia da capitano e performance da incorniciare. Fa scuola ai centrocampisti inglesi, lavoro in mezzo al campo eccellente sia quando è ora di costruire sia quando c'è bisogno delle maniere forti. Una delle sue migliori partite quest'anno a mani base.

Iling-Junior 7.5 In fase offensiva meno di quanto ci si aspettasse anche se è stato uno dei primi a dare l'iniziativa. Merita però tanti applausi per la fase di non possesso che compie con tanta naturalezza ed efficacia.

Soulè 7.5 Quando gioca il pallone non corre, canta. Innumerevoli passaggi chiave sfortunatamente non sfruttati dai compagni, poco lucido sotto porta ma riesce a dare tanta fantasia al reparto offensivo.

36' st Hasa sv

Chibozo 8.5 Fame, grinta, volontà e un gol che definire "apoteosi" è riduttivo. Blinda la qualificazione con una violenta conclusione in area dopo una gara di enorme sacrificio contro i giganti della difesa del Liverpool.

41' st Cerri sv

Bonatti 8 Per il gruppo, per come ha preparato la partita, per come ha telecomandato i suoi dal primo al novantaquattresimo. Questa vittoria rappresenta in perfetto stile la mentalità del tecnico bianconero.

LIVERPOOL

Mrozek sv

25′ Hewitson 6 Non può nulla sulle due reti dei bianconeri, tiri imparabili da parte di Miretti e Chibozo.

Bradley 6 L'atteggiamento è quello giusto, aggressivo sin dai primi minuti e volenteroso. Si può però tranquillamente dire che perde il duello con Turicchia.

Quansah 6 Da lodare gli innumerevoli interventi a favore della sua difesa, ma ha vita difficilissima quando deve tenere a bada Chibozo.

Corness 5.5 Tanta, troppa fatica in questo quarto di finale. Era chiamato a dirigere la difesa, finisce per trovare molto lungo una volta che la Juventus alza i ritmi.

Koumetio 6 Come tutta la difesa soffre troppo le sortite offensive bianconere, si salva per qualche gol salvato a pochi passi dalla porta.

Beck 5 Tornerà a casa col mal di testa per colpa del duo Savona-Mulazzi che lo manda in chiara e netta difficoltà.

31' st Balagizi sv

Mabaya 6 Imprendibile ma allo stesso tempo impreciso. Va bene la volontà e le intenzioni, ma quando si arriva a sbagliare tecnicamente ogni cosa negli ultimi sedici metri vuol dire che qualcosa non va.

Morton 6.5 Capitano e numero otto, non certo un'investitura tranquilla dalle parti di Anfield. Ottimo bagaglio tecnico, si propone spesso e volentieri aiutando la squadra a creare qualcosa. Il migliore dei suoi.

Cannonier 5 Dall'uomo dei venti gol in diciassette presenze in campionato ci si aspettava tantissimo, era senza dubbio il più atteso della banda di Bridge-Wilkinson. Raramente viene coinvolto, tocca pochi palloni e sparisce dal campo.

31' st Jonas sv

Norris 5.5 Un altro dei più attesi finisce per giocare poco e male le opportunità concesse dalla Juventus. Poteva e doveva dare di più.

Woltman 5.5 Parte anche lui con buona volontà e voglia di mettersi in mostra, finisce per lasciare gradualmente la scena ogni minuto di più.

All. Bridge-Wilkinson 5 I suoi non sono mai stati in partita, in nessuno momento della gara la Juventus ha avvertito il rischio e il pericolo di subire un gol o di vedersi cambiare l'inerzia della partita. Ha provato ad arginare la catena sinistra Turicchia-Iling e quella di Savona-Mulazzi con un 5-4-1, non riuscendo né a difendere e ancora meno a proporsi.

ARBITRO

Rohit Saggi 6.5 Pochi ma giusti i cartellini, rende piacevole il match fischiando poco.