I match imperdibili del weekend: le 70 partite che seguiremo sul campo

Come ogni weekend siamo prontissimi per seguire sul campo gare che hanno già il sapore di verdetti. Manca sempre meno alla fine del campionato e si cominciano a tirare le somme tra scontri diretti in chiave Play Off (in Under 17 Femminile si giocano i quarti di finale) e in chiave salvezza. Dai Nazionali alla Scuola calcio sono 70 le partite che se seguiremo sul campo. Al termine della partita troverete cronaca, tabellino e pagelle sulla nostra App e, lunedì, sul giornale, arricchito da approfondimenti imperdibili come pagina 19 dedicata interamente ai regolamenti.

• UNDER 19: Chieri-HSL Derthona

• UNDER 16 A-B: Torino-Cremonese

• UNDER 16 SERIE C: Pro Vercelli-Renate

• UNDER 15 A-B: Torino-Cremonese

• UNDER 14: Alessandria-Spezia

• ECCELLENZA-GIRONE A: Borgovercelli-LG Trino

• ECCELLENZA-GIRONE A: Settimo-Pro Eureka

• ECCELLENZA-GIRONE B: Pro Dronero-Cuneo Olmo

• PROMOZIONE-GIRONE A: Città di Cossato-Briga

• PROMOZIONE-GIRONE B: Sanamuro-Lascaris

• PROMOZIONE-GIRONE C: Bsr Gruglisco-Villarbasse

• PROMOZIONE-GIRONE D: Mirafiori-Pozzomaina

• PRIMA CATEGORIA-GIRONE C: Vallorco-Gassino

• PRIMA CATEGORIA-GIRONE D: Cenisia-PSG

• SECONDA CATEGORIA-GIRONE D: Accademia Real Torino-Real Orione

• TERZA CATEGORIA-TORINO: Atletico Robassomero-Nuova Lanzese

REGIONALI

• UNDER 19-GIRONE B: Alicese Orizzonti-Cnh Industrial

• UNDER 19-GIRONE B: Ivrea-Rivarolese

• UNDER 19-GIRONE C: Caselle-Vanchiglia

• UNDER 19-GIRONE D: Chisola-Pinerolo

• UNDER 19-GIRONE E: Real Orione-SD Savio Asti

• UNDER 17-GIRONE A: Alicese Orizzonti-Borgovercelli

• UNDER 17-GIRONE B: Pro Eureka-Lascaris

• UNDER 17-GIRONE C: Vanchiglia-Pozzomaina

• UNDER 17-GIRONE D: Chieri-Cbs

• UNDER 16-GIRONE B: Pro Eureka-Vda Charvensod

• UNDER 16-GIRONE B: Venaria-Rivarolese

• UNDER 16-GIRONE C: Collegno Paradiso-Bruinese

• UNDER 16-GIRONE C: Cbs-Lucento

• UNDER 16-GIRONE E: Pozzomaina-Cit Turin

• UNDER 15-GIRONE B: Volpiano-Venria

• UNDER 15-GIRONE D: Centallo-Cuneo Olmo

• UNDER 15-GIRONE E: Cbs-Accademia Pertusa

• UNDER 15B: Torino-Pro Vercelli

• UNDER 14-GIRONE C: Mirafiori-Bruinese

• UNDER 14-GIRONE D: Saviglianese-Pedona

• UNDER 14-GIRONE E: Sca Asti-Sisport

• UNDER 14B: Torino-Chieri

PROVINCIALI

• UNDER 17-TORINO: Torinese-Caselette

• UNDER 16-TORINO: Beppe Viola-San Giorgio

• UNDER 16-TORINO: Barcanova-Caselette

• UNDER 16-TORINO: Sisport-Barracuda

• UNDER 15-TORINO: Rangers Savonera-CUS Torino

• UNDER 14-TORINO: Almese-Venaus

• UNDER 14-TORINO: Villarbasse-Pro Collegno

• UNDER 14-PINEROLO: Garino-Perosa

• UNDER 17-IVREA: Mappanese-Castellamonte

• UNDER 15-ALESSANDRIA: Fulvius-Dertona

• UNDER 19: Torino-Freedom

• UNDER 17-PLAY OFF QUARTI DI FINALE: Torino-Virtus Entella

• ECCELLENZA: Torino Women-Moncalieri (servizio fotografico)



• ESORDIENTI-TORINO: Spazio Talent Soccer-Sant’Ignazio

• ESORDIENTI-TORINO: Torinese-Lascaris

• ESORDIENTI-TORINO: San Giorgio-Cit Turin

• ESORDIENTI-TORINO: Chisola-Mirafiori

• ESORDIENTI-TORINO: Cit Turin-Bacigalupo (servizio fotografico)

• ESORDIENTI-TORINO: Settimo-Leinì

• ESORDIENTI-TORINO: Cit Turin-Venaria (servizio fotografico)

• ESORDIENTI-IVREA: Ivrea-Alicese Orizzonti

• PULCINI-TORINO: Cit Turin-Pozzomaina

• PULCINI-TORINO: Lucento-Lesna Gold

• PULCINI-TORINO: Collegno Paradiso-Alpignano

• PULCINI-TORINO: Valdocco-PSG

• PULCINI-TORINO: Pro Eureka-Torino

• PULCINI-TORINO: Cit Turin-Chisola (servizio fotografico)

• PULCINI-IVREA: Ivrea-Valmalone

• PULCINI-PINEROLO: Perosa-Chisone

• PULCINI MISTI-TORINO: Go Grugliasco-San Gallo Settimo