Derby in famiglia Juventus: doppietta di Ceppi e colpo di genio di D'Agostino

La partita tra le due Juventus termina 5-1 in favore della squadra di Corrado Grabbi, un risultato che in un certo senso non distribuisce i meriti all'undici di Riccardo Catto che a lunghi tratti ha giocato una partita alla pari. Equilibrio e tanti gol I primi minuti di partita certificano il grande livello che si vede da ambo le parti con le due compagini che mettono in scena un ottimo inizio di match. A rompere l'equilibrio è il gol di Bracco, abile a saltare in portiere su assist di Ceppi e portare in vantaggio la sua squadra al nono minuto. Rete...

