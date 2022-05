Gli Azzurrini vincono e brillano ma ai nostri giovani si preferisce altro

L’Under 19 maschile è tra le migliori 8 d’Europa, e si giocheranno l’accesso al Mondiale Under 20 del 2023. L’Under 17 alla fase finale dell’Europeo dove siamo reduci da due finali disputate nel 2018 e nel 2019 prima dello stop per pandemia. L’Under 15 che è tornata a vincere il Torneo delle Nazioni dal 2008 e l’Under 20 che ha vinto l’Elite League davanti all’Inghilterra.

Con l’aggiunta del primato nel girone di qualificazioni all’Europeo dell’Under 21 e la qualificazione alla fase finale dell’Europeo per l’Under 19 Femminile, dove l’Italia non vince il titolo dal 2008, quando la squadra guidata in panchina da Enrico Sbardella vinse il titolo. Altro che crisi del vivaio e dei settori giovanili!

Anche perchè, nelle nazionali menzionate, si sono messi in evidenza ragazzi che hanno già trovato consacrazione sul grande palcoscenico della Serie A. Come nel caso di Giorgio Scalvini dell’Atalanta e Fabio Miretti della Juventus, reduce dalla sua prima gara da titolare in Serie A con la Juventus di Massimiliano Allegri contro il Venezia all'Allianz Stadium.

A poche settimane dalla dolorosissima eliminazione dal Mondiale del Qatar 2022 ad opera della Macedonia del Nord, ‘tragedia sportiva’ consumatasi per la seconda volta consecutiva dopo la mancata qualificazione a Russia 2018 a Milano con la Svezia - e solo pochi mesi dopo il trionfo all’Europeo dell’estate 2021 - il calcio italiano dà la sua risposta sul campo. Nei fatti. Che dicono che il problema non è la poca qualità dei nostri giovani. Non si spiegherebbe infatti, perchè battiamo e competiamo, a pari età, con tutte le maggiori forze europee e mondiali (dall’Inghilterra alla Germania, dalla Francia alla Spagna), per poi vedere i nostri giovani ‘sparire’ mentre quelli delle altre nazioni diventano ‘fenomeni’ nei propri club di appartenenza, vedi Foden del Manchester City o altro.

Per una conferma nei numeri che una filosofia di un sistema calcistico non si inventa e non si improvvisa. Guardando infatti l’ultimo report pubblicato dall’osservatorio calcistico CIES, si vedrà come il Real Madrid, fresca finalista di Champions dopo la rimonta da record (la seconda dopo quella con il Chelsea) con il Manchester City, abbia dato spazio durante il campionato della Liga, a ben 8, proprio così, otto giocatori provenienti dal proprio vivaio. A dimostrazione che le politiche e le filosofie non si inventano a parole e non si piegano a meccanismi collaterali al rettangolo di gioco e al senso di appartenenza, alla programmazione societaria e alla lungimiranza, tecnica ed economica.

E se si pensa che in Italia, sempre nella stessa classifica del report citata, ci sono tre squadre come Venezia, Udinese e Bologna che sfoggiano un triplo 0 per giocatori in rosa cresciuti nel proprio vivaio a cui corrispondono 0 minuti giocati nell’intera stagione, allora qualche domanda in più, sul nostro ‘sistema’ dovrebbe venire spontanea… E per provare a far venire qualche idea ecco il menù azzurro della nostra migliore gioventù, pubblicato sul sito ufficiale della Figc, a celebrare giustamente il traguardo e i traguardi raggiunti. E non solo…

Tre squadre azzurre alle finali europee, l’Italia si gode la sua ‘meglio gioventù’

(dal portale ufficiale della Figc)

Tre nazionali giovanili azzurre rappresenteranno i colori dell’Italia in altrettante fasi finali europee: l’Under 19 e l’Under 17 maschile e l’Under 19 femminile. Traguardi importanti che confermano la qualità del vivaio, gli ottimi investimenti della Federazione e il prezioso lavoro portato avanti negli ultimi anni dal Club Italia. “Nelle ultime tre edizioni degli Europei Under 19 e Under 17 maschili, l’Italia è l’unica federazione ad aver portato complessivamente sei squadre alla fase finale – l’analisi del Coordinatore Tecnico delle Nazionali giovanili maschili, Maurizio Viscidi – ci auguriamo che l’estate alle porte possa essere ricca di soddisfazioni”.

Under 19 – La squadra di Carmine Nunziata è tra le otto finaliste del torneo continentale in programma dal 18 giugno al 1° luglio in Slovacchia – dove, oltre ai padroni di casa, gli Azzurrini affronteranno Francia e Romania – quando in palio ci sarà anche l’accesso al Mondiale Under 20 del 2023. Un exploit, quello della squadra azzurra, culminato con il primo posto in un girone di ferro con i padroni di casa della Finlandia e i pari età di Germania e Belgio.

Una squadra che ha entusiasmato tutti, mettendo in mostra anche brillanti individualità: tra queste, spiccano Giorgio Scalvini, che da qualche mese fa parte della prima squadra dell’Atalanta, e Fabio Miretti, schierato titolare da Massimiliano Allegri domenica scorsa in Juventus-Venezia. “Va dato merito – le parole di Viscidi – al lavoro di Carmine Nunziata e del suo staff, che hanno dato al gruppo mentalità e gioco. Quello realizzato in Finlandia, eliminando due nazionali come Belgio e Germania, è stato un grandissimo risultato. Arriviamo da due Mondiali Under 20 consecutivi, speriamo di proseguire la serie”.

Under 17 – A Siena, la città che assieme ad altre località toscane ha ospitato la seconda fase di qualificazione, la squadra di Bernardo Corradi ha conquistato l’accesso alla fase finale chiudendo al primo posto il girone con tre vittorie su tre contro Polonia (1-0), Kosovo (1-0) e Ucraina (3-1). Gli Azzurrini, che nelle ultime due edizioni giocate (2018 e 2019, prima dello stop per la pandemia) hanno raggiunto la finale, persa in entrambi i casi contro i Paesi Bassi, non hanno staccato solo il ticket per l’Europeo, ma hanno ottenuto anche la collocazione nel gruppo A delle fasi finali insieme ai padroni di casa di Israele, alla Germania e al Lussemburgo.

“Quella vissuta dai ragazzi dell’Under 17 è stata un’esperienza che rimarrà nel cuore di tutti e nei libri di storia – sottolinea Viscidi – ma non parlo dell’aspetto tecnico. Nel momento dell’eliminazione dell’Ucraina ho visto i ragazzi piangere perché si erano resi conto che il loro periodo di normalità stava finendo, e che sarebbero dovuti tornare alla dura realtà di questo periodo. È toccante e storico quello che la Federazione ha fatto per aiutare l’Ucraina, e commovente è stato vedere i nostri ragazzi abbracciare i loro avversari”.

Under 19 femminile – Un percorso netto, fatto di tre vittorie in altrettante partite, ha portato le Azzurrine alla fase finale che si giocherà in Repubblica Ceca dal prossimo 27 giugno. È il successo del gruppo quello che l’Italia ha costruito in terra veneta; prima a ottobre, nel Round 1, imponendosi in un girone che comprendeva anche una corazzata del calcio femminile europeo come la Norvegia, e poi ad aprile, nel Round 2, relegando a ruolo di semplici comparse le altre avversarie del raggruppamento.

Quattordici anni dopo il titolo vinto nel 2008 in Francia, la squadra di Enrico Sbardella è chiamata a ripetere un’impresa che, secondo la Commissaria tecnica della Nazionale Femminile e coordinatrice delle squadre azzurre femminili Milena Bertolini, non è proibitiva. “Dopo questi due anni di pandemia, che hanno bloccato tutta l’attività giovanile, riuscire a conquistare una fase finale europea è un risultato sicuramente molto importante e non del tutto scontato. Questa è una squadra – spiega Bertolini – che ha tante giocatrici di qualità e il traguardo raggiunto è il frutto del lavoro congiunto tra Club Italia e società. Queste ragazze del 2003-2004 sono quelle che hanno iniziato il loro percorso nei club professionistici, cosa che ha portato ad avere una nazionale di assoluto livello. Contemporaneamente al lavoro di investimento dei club è andato quello del Club Italia, che ha messo risorse, energie, progettualità ed investimenti in tutte le nazionali giovanili, Under 16, Under 17, Under 19, Under 23 e anche Under 15 con il Settore Giovanile Scolastico. Quindi un percorso progettato e condiviso della crescita della calciatrice dai 15 anni fino alla Nazionale maggiore. Per quanto riguarda il percorso dell’Under 19, dico che è una squadra che potenzialmente può ambire alla finale perché composta da calciatrici di talento”.

Le altre giovanili - Ma i successi delle nazionali giovanili azzurre non terminano qui. Ultima, in ordine cronologico, la vittoria della Nazionale Under 15 maschile nel Torneo delle Nazioni: un successo, quello nella manifestazione internazionale di Gradisca d’Isonzo, che l’Italia non raggiungeva dal 2008. Gli Azzurrini guidati da Massimiliano Favo, dopo aver superato il girone con Cile e Inghilterra, hanno sconfitto gli Stati Uniti in semifinale e la Repubblica Ceca in finale con un netto 3-0. Complessivamente, l’Italia, in quattro gare ha segnato ben 12 reti subendone solo tre.



“Siamo particolarmente contenti – ancora Viscidi - non soltanto per il fatto che l’Italia non vincesse questo torneo da 14 anni. Con il Club Italia è stato fatto un lavoro di selezione di zona, poi proseguito con il Torneo di Natale e organizzando due amichevoli contro la Spagna. I ragazzi imparano quando disputano partite impegnative. Più l’asticella si alza, più i ragazzi crescono. Concetto, questo, che vale ancora di più in questo periodo pandemico in cui molti dei ragazzi non hanno disputato campionati con i loro club. Faccio i complimenti a mister Favo per il lavoro svolto e per il risultato raggiunto”.

Dopo il pareggio (1-1) in casa del Montenegro, a Trieste un gol del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella ha permesso invece all’Under 21 di battere la Bosnia ed Erzegovina e di scavalcare la Svezia al comando del girone di qualificazione al Campionato Europeo. Un successo prezioso quello della squadra guidata da Paolo Nicolato, ancora imbattuta (5 vittorie e 2 pareggi) nel Gruppo F e con tre lunghezze di vantaggio sui pari età svedesi, avendo anche una partita in più da disputare. Il traguardo è vicino, per raggiungerlo sarà sufficiente conquistare 5 punti negli ultimi 3 incontri in programma a giugno con Lussemburgo, Svezia e Irlanda, quest’ultima rientrata in gioco per il secondo posto avendo battuto la Svezia.

Festeggia anche la Nazionale Under 20 di Alberto Bollini, che ha vinto l’Elite League, totalizzando 12 punti in 7 gare (l’Inghilterra ha 2 punti in meno in classifica ma anche una gara in meno, quella con la Norvegia, che non verrà più recuperata). L’Under 18 di Daniele Franceschini, infine, dal 25 giugno al 5 luglio sarà impegnata in Algeria nei Giochi del Mediterraneo: un altro prestigioso appuntamento per i ragazzi classe 2004, che costituiranno l’ossatura della prossima Nazionale Under 19.