Il Torino perde un altro 'figlio del Filadelfia': Franco Semioli verso Novara con Fabbrini

Sembra mancare solo più l'ufficialità per il nuovo settore giovanile del 'nuovo' Novara Fc, approdato in Serie C e che sta lavorando alla ricostruzione del proprio vivaio a caratura 'nazionale' in vista dei prossimi campionati al via. Gli Azzurri allestiranno infatti le tre categorie principali, ovvero Primavera 4, Under 17 e Under 15.

Come detto, giorno dopo giorno, si avvicina il momento di annunciare quello che sta prendendo forma da una settimana. In arrivo dal Torino infatti, Andrea Fabbrini, in qualità di nuovo responsabile del settore giovanile dell'ambizioso e ritrovato Novara. L'ormai ex granata e Pro Vercelli, arriva così in Azzurro al momento giusto anche del suo percorso professionale. Dal 2013 al 2017 responsabile degli osservatori granata per poi fare la prima esperienza da 'numero uno' alla Pro Vercelli, con rientro dalla 'porta principale' al Torino nel 2019, quando fu chiamato a capo del vivaio granata nell'estate in cui Massimo Bava venne promosso Direttore Sportivo della prima squadra dopo l'addio di Petrachi.

ANDREA FABBRINI - LA CARRIERA DA 'DIRIGENTE'

2013-2017 Resp. Osservatori Torino Fc 2017-2019 Resp. Sett. Giov. Pro Vercelli 2019-2020 Resp. Sett. Giov. Torino Fc 2020-2022 Coordinatore tecnico Sett. Giov. Torino Fc 2022-2023 Resp. Sett. Giovanile Novara Fc

Con l'arrivo e la scelta di Ruggero Ludergnani quale nuovo responsabile del vivaio del Torino, Fabbrini era stato confermato nello staff ma con la qualifica di Coordinatore Tecnico. Posizione e situazione che tra la fine di giugno e i primi di luglio, ha visto però complicarsi il futuro, anche per la possibilità, un po' a sorpresa, arrivata dal Novara Fc. In casa Azzurra infatti, a dirigere le operazioni nel vivaio, c'era (e c'è) Massim Venturini, che già la passata stagione era 'rientrato' per formare le due squadre Under 15 e Under 17 a livello provinciale e il settore femminile. L'opportunità di avere una figura come Fabbrini ha portato i desideri di tutti a prendere sempre più forma, con Venturini che potrebbe rimanere in Azzurro sempre alla guida del Femminile, e Fabbrini a dirigere le operazioni del 'nuovo Novara Fc' che si riaffaccia al professionismo.

Arrivo da Torino e dal Torino Fc che non sarà l'unico. Quando la scorsa settimana infatti, la società granata ha ufficializzato i nomi dei propri allenatori, il suo nome non è comparso tra le conferme, portando immediatamente al pensiero che 'qualcun altro' avrebbe potuto seguire Fabbrini sulla strada di Novara. Ovvero Franco Semioli. L'ormai ex tecnico del Torino che era da tre stagioni in granata (dove ha guidato Under 16, Under 18 e Under 17), e vero 'figlio del Filadelfia' - dove è nato e cresciuto calcisticamente facendo tutta la trafila fino in Primavera prima di vivere una splendida carriera tra i professionisti che lo ha anche riportato da giocatore 'adulto' in granata - reduce da tecnico anche dall'esperienza alla Pro Vercelli, non a caso quando al timone del vivaio dei leoni c'era proprio Fabbrini, dove guidò l'Under 17, dopo i suoi primi due anni da allenatore fatti a Chieri, squadra dove Semioli ha chiuso la sua carriera da giocatore, alla guida della Juniores Nazionale. Per lui ci sarà la guida della nuovissima formazione Primavera che parteciperà al campionato Primavera 4.

FRANCO SEMIOLI - LA CARRIERA DA ALLENATORE