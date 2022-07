«Ricorda De Ligt»: per Sinisa Mihajlovic un sogno in volo d'Angeli al centro della difesa

Ai sogni non si comanda! Così come al cuore che batte forte nel petto di chi, come Matteo Angeli, ha visto coronare un 'sogno di bambino'. Quello di arrivare un giorno in Serie A. Traguardo che è diventato splendida realtà per il difensore classe 2002, quando la scorsa settimana è stato presentato ufficialmente nel ritiro di Pinzolo della squadra di Sinisa Mihajlovic. Una chiamata fatta a realtà che cerca di invertire e lottare contro quella tendenza ormai cronica del calcio italiano, di valorizzare più che i talenti e i ragazzi della nostra base, più o meno sconosciuti stranieri. Ad alzare questa...

