Un gol a partita sotto età nell'Under 15: il biglietto da visita dell'ex torello ora 'nuovo Leone'

Dal cuore granata al ruggito da leone, la nuova avventura di Matteo Simone. Comincia una nuova ‘vita calcistica’ e una nuova sfida per il classe 2008, calciatore dalle doti offensive che dopo una trafila lunga ben cinque anni al Torino Fc, ha firmato il tesseramento con la Pro Vercelli dove militerà nell’Under 15 allenata da Riccardo Leardi.

Matteo Simone, classe 2008, dopo 5 stagioni al Torino Fc firma con la Pro Vercelli

Una nuova sfida che Matteo Simone, torinese doc, affronta e affronterà con la ‘voglia di attaccare la porta’ così come ha fatto in questi cinque anni in maglia granata. Lui che ha mosso i primissimi passi da calciatore nel glorioso Victoria Ivest che fu, per poi passare già nel corso del 2017-2018 nei Pulcini del Torino.



Matteo ha scalato tutte le categorie dell’attività di base in granata, dai Pulcini agli Esordienti, fino a fare diverse apparizioni nell’ultima stagione, anche sotto età nell’Under 15 dove il Torino partecipava con una squadra completamente sotto età, di 2008, in un torneo contro ragazzi del 2007 seppur di caratura regionale e non nazionale. Per Matteo Simone 12 gol in 12 presenze in campionato e una media-gol più che invidiabile di un gol a partita.



Bottino e qualità che nella prossima stagione saranno al servizio del ruggito dei Leoni e di un’Under 15 che cercherà di ripetere la splendida stagione appena conclusa, con la semifinale tricolore raggounta e il sogno scudetto ad un passo. Fiducia che la Pro Vercelli ha dimostrato nei suoi confronti, portandolo a firmare un ‘4+1’ che legherà il futuro di Matteo Simone alla Pro fino al raggiungimento della maggiore età.

Matteo Simone con la maglia del Torino nella stagione 2021-2022