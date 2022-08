Il Novara Fc (ri)abbraccia i Prof. Il cuore Azzurro torna a battere anche nel settore giovanile

Ai nastri di partenza di questa stagione 2022-2023 una ‘nuova’ realtà che ritorna al suo passato recente. Al via dei campionati giovanili nazionali torna e tornerà il nome del Novara. Una ricostruzione affidata all’esperienza e allo spessore professionale e umano di un profilo come Andrea Fabbrini. «Siamo partiti il 27 luglio e non è stato semplice ma siamo soddisfatti per essere riusciti a costruire le tre rose delle squadre a livello numerico, che era la cosa più importante: ripartire da una base. Poi vedremo se e come intervenire ancora. Tutto questo però non ci spaventa, anzi c’è grande voglia di...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?