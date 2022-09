L'Inter stende il Monza, la Juve passa a Genova, il Milan riparte col piede giusto

In Under 17 la partita più attesa era quella tra Juventus e Genoa, due squadre offensive e ben costruite tanto da far fatica a trovare la vera favorita prima del fischio iniziale. Infatti non a caso è arrivato il segno X sulla sfida di Vinovo, un pareggio che rispecchia perfettamente il predominio bianconero dei primi quarantacinque minuti e la forte e chiara risposta dei rossoblù nella seconda frazione. Ancora Finocchiaro per la Juventus, arrivato al terzo gol stagionale dopo la doppietta al Parma, sempre più elemento chiave per Piero Panzanaro. Per il Grifone a segno il centravanti Marco Romano, a...

ARTICOLO PREMIUM • Se hai acquistato il giornale in edicola, oppure sei un abbonato all'edizione digitale, fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?