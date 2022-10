Sotto 3-1 contro la capolista a dieci dalla fine, vincono 4-3 con due eurogol nel recupero

Finale da thriller a Lecco: a un quarto d’ora dalla fine della partita i giochi sembravano chiusi, con la Carrarese che alle 14:59 era sopra di 2 gol e in vetta alla classifica a punteggio pieno, espressione diretta di un avvio di stagione da incorniciare. Questo prima che l’uragano bluceleste si abbattesse sul marmo, sgretolandolo nell’arco di pochi istanti a suon di capolavori personali. I gol di Cereghini e Tondi (entrambi subentrati) all'extra-time regalano il successo alla squadra di Mastrolonardo, tanto meritato quanto insperato fino a pochi minuti dalla fine del match.

LA REAZIONE DELLE AQUILE

Nell’arsenale toscano, una vera e propria potenza di fuoco; il nome di caratura è quello di Vincenzo Plescia, classe 1998, ex Vibonese e Avellino, infortunatosi di recente con la prima squadra. Al di là dell’esperto centravanti, i gialloblù possono contare su un telaio collaudato con successo nei primi 270 minuti di campionato, che non tarda a manifestarsi nel match del Rigamonti – Ceppi. Le battute iniziali della gara sono infatti di marca ospite: al 13’ Tognocchi stoppa di petto al limite dell’area, lascia rimbalzare la sfera per poi impattarla di destro, accarezzando il palo. Un giro d’orologio più tardi, sorte e cinismo assistono Pasquini, ben servito da Sansaro, reduce da un duello fisico vinto con Di Pietro e abile ad incrociare con il destro in rete. È a questo punto che il Lecco entra in campo anche con la mente. La fisicità di capitan Bosia è l’arma in più delle aquile in questa fase di gara e si manifesta prepotentemente in due situazioni offensive: la prima non dà esito positivo, dato che la spizzata di testa del numero 6 bluceleste sfiora soltanto il palo; imperioso lo stacco successivo che coglie sul palo opposto Frattini, il quale ha semplicemente il compito di spingere la palla oltre la linea: 1-1 e palla al centro. La Carrarese, colpita nel segno, si trova in una situazione pressoché inedita nel suo sfavillante inizio di campionato. La sferzata all’incontro data dalle aquile è contenuta nella progressione di Marrulli del 28’; il rifinitore bluceleste sale in cattedra, attende la sovrapposizione di Ranfi e lo serve con i tempi giusti ma deve fare i conti con il poderoso intervento di Gatti. Il portiere dei toscani si ripete poco più tardi su Bonacina, imbeccato da uno spavaldo Zulli sulla destra. Per rivedere la Carrarese dalle parti di Malivindi occorre attendere gli ultimi minuti della prima frazione, quando il fuori quota Plescia, servito da un compagno, prende posizione a centro area e, deviata di testa una parabola provenente dalla destra, scheggia il palo.

FINALE AL CARDIOPALMA

Le fasi di calcio giocato intercorrenti tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa sono intervallate da due episodi: i toscani escono a buon mercato dal primo, poiché l’arbitro decide di non sanzionare con il cartellino rosso il colpo rifilato da Plescia a Costante a palla lontana. È poi destinato a prolungarsi di qualche minuto l’intervallo, dato che, sugli sviluppi del primissimo lancio lungo bluceleste, Stefano Ratti ha la peggio in uno scontro con Brescia ed è costretto ad uscire in barella. La sfera torna a rotolare e le aquile riprendono quota con la dirompente personalità della prima frazione. Colui che ci crede più degli altri è Marrulli che scova un pertugio e ci si infila ma la traversa si frappone tra lui e la gioia del gol. L'impeto bluceleste è però frenato dal «killer instinct» del redivivo Plescia: una leggerezza di Gaggi nella propria area costringe Oliva ad atterrare Tognocchi. Dal dischetto, Plescia spiazza Malivindi: 2-1 Carrarese. Piove sul bagnato per le aquile: poche lunghezze più tardi, Del Pecchia si coordina e impatta alla perfezione un pallone scodellato da un compagno, che trova la correzione proprio del classe ’98 per il 3-1 ospite: sembra fatta. Il Lecco non demorde ma la sensazione che aleggia sugli spalti è che del pomeriggio bluceleste rimarranno soltanto le indicazioni positive date dalla prestazione. Tale considerazione viene però spazzata via dal fallo di mano di Tronchetti e dalla contestuale trasformazione vincente di Marrulli dagli undici metri. I blucelesti, rivitalizzati e a trazione anteriore, si rituffano nella metà campo avversaria. Si giunge al 42’, la Carrarese sbanda e il subentrato Cereghini avanza ad ampie falcate sulla sinistra, se la porta sul destro e con una parabola arcuata toglie le ragnatele dall’incrocio. Rimonta completata. Il lampeggiare del numero 6 sulla lavagnetta del recupero, ed il contestuale affanno degli ospiti, suggeriscono alle aquile di spiccare il volo decisivo. Il Lecco palleggia nella trequarti avversaria, intravedendo le porte del paradiso; chi le spalanca, a trenta secondi dal 96’, è Tondi, che va incontro ad una palla vagante e lascia partire da fuori area un fendente su cui Gatti non può nulla: 4-3 e idillio per i padroni di casa che entrano tutti in campo per festeggiare, per poi tornare di nuovo in panchina a soffrire per un’ultima manciata di secondi. Al fischio finale, giunto dopo la mancata cinquina di Sarpa in ripartenza, l’apoteosi ha i colori del blu e del celeste.

IL TABELLINO

LECCO – CARRARESE 4-3

RETI: 14’ Pasquini (C), 23’ Frattini (L), 19’ st rig., 24’ st Plescia (C), 35’ st rig. Marrulli (L), 42’ st Cereghini (L), 50’ st Tondi (L)

LECCO (3-4-1-2): Malivindi 6, Zulli 6.5 (1’ st Gaggia 6), Brescia 6.5, Beretta 6.5, Costante 7, Bosia 7 (13’ st Oliva 6), Ranfi 6.5, Di Pietro 6.5 (13’ st Tondi 7.5), Bonacina 6.5 (31’ st Sarpa 6), Marrulli 7, Frattini 7 (31’ st Cereghini 7.5). A disp. Galletti, Aliata, Greco, Ghirardelli, Piccirillo, Trevisan, De Angelis. All. Mastrolonardo 7.5.

CARRARESE (4-3-3): Gatti 6, Ratti St. 6 (5’ st Bologna 5.5), Chaabti 5.5, Tronchetti 5.5, Bagnoli 6, Del Pecchia 6.5, Sansaro 6, Tognocchi 6.5 (43’ st Jendoubi sv), Plescia 6.5 (43’ st Criscuolo sv), Pasquini 7 (36’ st Nazzaro sv), Forte 6. A disp. Ratti Si., Gentile, Di Matteo, Berti, Baldecchi, Scaletti, Iaropoli. All. Danesi 6.

ARBITRO: Palmisano di Saronno 6.5.

ASSISTENTI: Gallotti e Flora di Gallarate.

AMMONITI: Sansaro (C), Plescia (C), Malivindi (L), Costante (L), Gaggia (L), Tognocchi (C), Tondi (L)

LE PAGELLE

LECCO

Malivindi 6 A tratti insicuro in presa, non sempre preciso con i piedi ma sui gol non si ravvisano sue colpe significative.

Zulli 6.5 Gioca soltanto un tempo ma genera grattacapi alla corsia di sinistra rivale, avendo la meglio anche in situazioni in cui viene raddoppiato.

1' st Gaggia 6 Nell'uno contro uno ha un passo diverso rispetto al diretto avversario, tanto che riesce a saltarlo più volte con facilità; pecca nella giocata finale e incorre nell'amnesia da cui scaturisce il penalty toscano.

Brescia 6.5 Alquanto impreciso con la palla al piede ma sul piano della quantità risulta uno dei migliori. Vicino al gol con una ficcante conclusione, smanacciata da Gatti.

Beretta 6.5 Parte come braccetto di destra nella difesa a tre e finisce giocando a sinistra, sfiorando il 4-3 appena prima della perla di Tondi.

Costante 7 Un paio di svarioni quasi vanno a macchiare una prestazione di per sé brillante, nel corso della quale si ritrova ad espletare forse la più complessa funzione della gara bluceleste: tenere a bada il fuori quota Plescia.

Bosia 7 Determinante nella situazione da cui deriva il pareggio. In fase difensiva, rimedia un colpo dietro l'altro e resiste finché può, segno tangibile di forza.

13' st Oliva 6 L'inizio della sua gara non è dei migliori ma chiude in crescendo.

Ranfi 6.5 Funziona a fasi alterne, nel finale è uno dei più in palla. Gatti gli sbarra la strada a metà primo tempo ma lui non smette di lottare.

Di Pietro 6.5 Sansaro lo sovrasta sul primo gol, facendo leva sulla maggior fisicità. Lui incassa, di buon grado, e si rialza disputando una prova qualitativamente ineccepibile.

13' st Tondi 7.5 Con un gol d'antologia, fa impazzire i compagni e l'intero Rigamonti - Ceppi. Eroe di giornata, in coabitazione con Cereghini.

Bonacina 6.5 Non particolarmente presente in fase conclusiva, crea ai compagni gli spazi per inserirsi.

31' st Sarpa 6 Ha sul destro l'occasione per arrotondare il risultato ma la sfera esce di un nulla.

Marrulli 7 La cifra tecnica è indiscussa e la trasformazione del penalty è degna espressione di questo aspetto. A voler trovare un difetto, tiene troppo palla e perde l'attimo per smistarla adeguatamente.

Frattini 7 Rinvigorisce il Lecco siglando la rete del momentaneo 1-1. Alla marcatura personale fanno seguito pochi altri squilli ma la concretezza è da premiare.

31' st Cereghini 7.5 Al suo sigillo seguono applausi scroscianti e occhi sgranati. Una rete stupenda, oltreché decisiva nell'economia del match.

All. Mastrolonardo 7.5 Carica a dovere i suoi e sconfigge una Carrarese che, fino a questo momento, era un rullo compressore.

CARRARESE

Gatti 6 Che la Carrarese subisca quattro reti e la sua prova sia sufficiente, è lo specchio del pomeriggio grigio per i toscani. Reattivo sia su Ranfi che su Brescia.

Ratti St. 6 Costretto a uscire dopo pochi secondi della ripresa soccorso dai sanitari. La speranza è che possa rimettersi presto.

5' st Bologna 5.5 Galoppa sul binario di destra con continuità ma senza mai risultare pericoloso.

Chaabti 5.5 Quando si propone, Zulli fa il bello e il cattivo tempo proprio sulla fascia di sua competenza. Con Gaggia, la situazione non migliora.

Tronchetti 5.5 Non sfigura ma rimette in partita il Lecco con il fallo da rigore e smarrisce sicurezza nel finale di gara.

Bagnoli 6 Davanti alla difesa, tiene botta e mantiene alta l'intensità per tutto l'arco della partita.

Del Pecchia 6.5 Il gesto tecnico che favorisce Plescia per il temporaneo 1-3 è di pregevole fattura, al pari di alcune chiusure.

Sansaro 6 Ispira Pasquini nell'occasione del vantaggio; per distacco, la nota maggiormente positiva di tutta la sua gara.

Tognocchi 6.5 Calcia dal limite dell'area, conquista il rigore e agisce con efficacia a supporto del terzetto offensivo, soprattutto nella prima parte di gara. (43' st Jendoubi sv).

Plescia 6.5 La freschezza di Costante lo innervosisce e lui, pur essendo il più esperto in campo, ci casca. Mette una pezza nel secondo tempo con una doppietta, i cui effetti sono poi vanificati dalle fiammate blucelesti. (43' st Criscuolo sv).

Pasquini 7 Una delle poche note liete del pomeriggio dei suoi è il gol che apre le marcature, frutto di senso del gol e di un'invidiabile capacità di svariare sul filo del fuorigioco. (36' st Nazzaro sv).

All. Danesi 6 Un passaggio a vuoto, quello di Lecco, che però non cancella un promettente, a dir poco, inizio di campionato.

PAGELLA ARBITRO

Palmisano di Saronno 6.5 Una direzione di gara senza particolari sbavature, al di là del "giallo" su Plescia, accompagnata da una gestione diligente dei cartellini.

LE INTERVISTE

Roberto Mastrolonardo commenta i novanta minuti di alto livello della sua squadra: «Ai ragazzi avevo chiesto tre cose: coraggio, altruismo e fantasia. Penso di non dover aggiungere altro. Nel primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni clamorose, abbiamo tenuto alta la pressione e sul gioco penso non ci sia niente da dire. Dopodiché, penso di poter dire che i ragazzi hanno qualcosa in più nel loro bagaglio da oggi». La crescita dei giovani è al primo posto ma quella odierna potrebbe essere la vittoria della svolta per il campionato delle giovani aquile: «Conta sicuramente la crescita, prima della partita ci eravamo detti che non contava vincere ma convincere, ed è andata così. I cambi azzeccati? Fortuna, nel senso buono. Abbiamo cercato profondità con le due punte, di cui una 2006, mentre dall'altra parte ce n'era una del '98. Il segreto della vittoria è il lavoro che facciamo in settimana; ci divertiamo, non molliamo mai e qualcosa sta venendo già fuori».

L'analisi di Andrea Danesi, tecnico della Carrarese: «Il Lecco ha fatto sicuramente bene, sia a livello caratteriale che di gioco. Complimenti a loro. Noi nel secondo tempo abbiamo avuto difficoltà, perchè ci alzavamo troppo senza far più filtro; quando invece si sta sul 3-1 bisognerebbe pensare a fare densità, amministrare di più la partita e giocare sulle ripartenze. Dalla panchina si cercava di dare quel tipo di indicazione, ma siamo incorsi in errori di gioventù. Sarà una cosa su cui lavorare e migliorare».