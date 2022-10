Atalanta, ma cosa ti succede! L'Inter non sbaglia mai: e settimana prossima c'è il derby

Una settimana di pausa e poi di nuovo tutti in campo per l’Under 18. Un campionato che fin qui ha visto il Milan di Christian Terni guardare tutti dall’alto dopo quattro giornate, gli stessi rossoneri che dopo il primo tempo di Bergamo erano sotto 2-0 all’esordio. Da quel momento, dal fischio d’inizio della ripresa, il Milan non ha più abbassato la guardia, ha pareggiato in rimonta con l’Atalanta quella prima partita di campionato e ha vinto contro Torino, Cagliari e Spal. La forza è senza dubbio il gruppo, unito e coeso, che si prepara la prossima giornata ad ospitare un Parma in disperato bisogno di punti al terzultimo posto insieme al Cagliari.

IN CORSA

Più in basso solo altre due lombarde, Atalanta e Monza, con appena un punto conquistato rispettivamente con Milan e Parma. Per chiudere il giro in Lombardia, un passaggio sull’Inter che si trova a metà classifica con cinque punti frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. È stato fondamentale, prima della pausa per i nerazzurri, trovare quei tre punti che non avevano visto luce fin lì. La vittoria contro il Monza per 3-1 targata Bovo e doppietta di Berenbruch ha fatto respirare Andrea Zanchetta, reduce da un pesante 4-0 col Venezia e dai due pareggi citati in precedenza tra Verona e Cagliari. Ora il prossimo viaggio prevede una piccola tratta per Bergamo, dove il Milan capolista si era fermato ma allo stesso tempo con una squadra in crisi e che l’Inter ha il dovere morale di vincere per dare continuità alla scorsa vittoria e delegittimare la posizione in classifica.

AD ALTO RITMO

Spostandoci in Piemonte, il Torino di Antonino Asta è protagonista di partite dalle mille emozioni: dalla vittoria con il Cagliari 3-2 all’ultimo respiro firmato da Krulich al terzo minuto di recupero al 4-3 beffa in casa con la SPAL con rete subita al trentanovesimo, passando per il ko col Milan al prepotente 4-2 col Parma che alimenta la fame dei granata. E ora ci sarà il Verona, l’unica squadra imbattuta insieme al Milan e che occupa il terzo posto dietro solo ai rossoneri e alla SPAL, percorso quasi perfetto fin qui che ospita il Cagliari. Il turno si completa con Monza-Venezia. Ci si aspetta un campionato ad alti ritmi e intensità come mostrato fin qui, con squadre propositive, offensive e che offrono continuamente spunti interessanti.

UNDER 18 • TOP 11

UNDER 17

C’è una capolista che vola e una che si ferma. Quella che vola è l’Inter, che inaugura il nuovo sintetico di Interello con un quadrato 2-0 sul Brescia; quella che si ferma è il Bologna, con i Campioni d’Italia in carica stoppati da un Torino che aggancia la Fiorentina al terzo posto.

Sesta vittoria in altrettante partite per i ragazzi di Tiziano Polenghi, con il tecnico ora più che mai voglioso di andarsi a riprendere quello che proprio il Bologna gli aveva tolto qualche mese fa nella finalissima Tricolore di Ascoli. Il Brescia è avversario ostico, se la gioca alla grande nel primo tempo chiudendo sullo 0-0 e mostrando anche buone trame ma è costretto ad arrendersi quando nella ripresa sale in cattedra la fantasia interista: De Pieri sblocca la partita con una girata magistrale su azione d’angolo, “Speedy Gonzales” Pinotti chiude i conti imbucando in rete dopo il filtrante perfetto di Venturini. Una vittoria che permette ai nerazzurri di presentarsi nel migliore dei modi al derby di settimana prossima, con il Milan che dall’altra parte del Naviglio incassa la seconda sconfitta in campionato sul campo - storicamente maledetto - del Verona. A Lantignotti non basta il gol di Perina su assist di Sia, con Soragni a far festeggiare i gialloblù nel quarto d’ora finale. Applausi invece per il Cagliari che difende il terzo posto battendo il Cittadella e tenendo dietro la scintillante Cremonese che batte 2-0 il Como: non segna Gabbiani (ed è una notizia) ma ci pensano Martin e Chiapperini a far volare i grigiorossi. Buone notizie anche per il Monza, che con un altro gol dell’ex Lombardia Uno Raimondi porta via i tre punti dal campo del Sudtirol.

Nel Girone A a prendersi la scena è il Torino, che con Rossi e Perciun rende vano il gol del bolognese Gattor e ingabbia il fenomeno Tommy Ravaglioli, jolly dell’ultimo Scudetto rossoblù e uomo decisivo sia in semifinale che in finale. I ragazzi di Aniello Parisi accorciano così la classifica, con il Parma che ne approfitta battendo la Sampdoria e sfruttando il turno di riposo della Fiorentina. Non vince la Juventus, ma solo perché non gioca: i bianconeri hanno rinviato la propria partita contro il Sassuolo a mercoledì 9 novembre. Sugli altri campi spicca la vittoria dell’Empoli sul Modena, mentre lo Spezia inchioda un Napoli ancora a secco di gioie da tre punti.

UNDER 17 • TOP 11