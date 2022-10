Il vercellese 2002 che piace al ct Mancini per la Nazionale d'Italia blindato dalla Serie A portoghese fino al 2026

Gli inizi sul mitico campo di via Baratto al rione Concordia di Vercelli tra le fila giallonere della Virtus Vercelli, il passaggio quasi immediato alla Pro Vercelli e il presente nella Serie A del Portogallo, con contratto con il Vitoria Guimaraes fino al 2016. In mezzo c'è anche una prestigiosa convocazione per un raduno della Nazionale dell'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini nello scorso mese di maggio, mentre nel futuro potrebbe anche esserci il ritorno in Italia nelle fila dell'Atalanta. Percorso di «quelli che ce l'hanno fatta» per il classe 2002 Ibrahima Kader Ariel Bamba, nato a Vercelli e premiato indubbiamente da un talento che si è manifestato in tempi recenti dopo annate tutto sommato nella norma nel settore giovanile della squadra professionistica della sua città.





Il post sul profilo ufficiale facebook del Vitoria Sport Clube (meglio conosciuto come Vitoria Guimaraes) nel quale si annuncia il rinnovo fino al 2026 di Ibrahima Bamba





La scorsa settimana il centrocampista, debuttante nella scorsa stagione nella Primeira Liga con il Vitória Sport Clube (noto a livello internazionale come Vitoria Guimaraes), è stato messo sotto contratto dal club portoghese fino al 2016 dopo aver iniziato con la seconda squadra del club ed avere scalato le gerarchie tanto da conquistarsi il posto da titolare. Nella rosa del club lusitano, nel recente passato anche di scena in Europa League, ci sono anche vecchie conoscenze del calcio italiano, come l'ex Fiorentina Bruno Gaspar. Dopo 9 giornate di campionato il Vitoria Guimaraes è 9 in classifica on 14 punti ed è stata l'unica squadra ad avere bloccato la corsa del Benfica capolista (con 25 punti su 27) lo scorso 2 ottobre.





La squadra degli Esordienti Interprovinciali della Pro Vercelli allenata da Stefano Fiore nella stagione 2014-2015 il 30 novembre 2014 nel match contro l'Asti. Nel 6-0 finale andò appunto a segno anche Ibrahima Bamba, l'ottavo in piedi partendo da sinistra



Il buon rendimento di Bamba non è evidentemente sfuggito agli osservatori dell'Atalanta anche nell'ultimo contratto firmato (giusto due giorni prima della visione del giocatore da parte degli osservatori orobici) si parla di una clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Nell'eventualità si parla di un trasferimento nella finestra invernale del mercato italiano. Nel mentre il ragazzo nato a Vercelli è sempre attenzionato dal ct Mancini che ha dimostrato di voler allargare il campo delle convocazioni in azzurro per trovare i profili migliori in vista del prossimo Europeo del 2024. Mica male dunque per un bambino partito dal campo di terra battuta della Virtus Vercelli con gli Esordienti e in campo successivamente alla Pro Vercelli fino alle annate di Giovanissimi Nazionali nei campionati per squadre di Serie A e Serie B nell'epoca in cui il club vercellese militava in quest'ultima serie.





Da Sprint e Sport del 20 marzo 2017: il tabellino della partita di Under 15 A-B Pro Vercelli-Torino che vede in campo Ibrahima Bamba per un tempo





Dopodichè il trasferimento in Portogallo. «Lo ricordiamo come un bambino vivace all'epoca, come molti altri suoi coetanei, che comunque si notava già per bravura – dice Giovanni Galletto, storico segretario della Virtus Vercelli – sicuramente un bene per lui che sia emerso ora in società importanti. Non so come sia andato poi il suo percorso alla Pro Vercelli, ma la sua può essere benissimo la storia di tanti ragazzi che ad un certo punto del loro percorso calcistico trovano allenatori che danno loro fiducia e iniziano a farsi strada». Scatta ora il conto alla rovescia per la curiosità di vedere Ibrahima Bamba o con la maglia dell'Atalanta o di nuovo con la Nazionale dell'Italia.