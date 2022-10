Tre formazioni e nessuna sconfitta: l'unica società a non aver ancora perso una partita

Questa stagione è ancora alle battute d'inizio ma analizzando il percorso sin qui fatto dalle selezioni giovanili delle squadre di Lega Pro c'è già un caso che salta all'occhio: un'unica società tra tutte le "nostre" è imbattuta in tutti i campionati di Under 17, 16 e 15 e questa è la Pro Vercelli. I giovani della squadra piemontese stanno vivendo un vero inizio da sogno, scontrandosi un po' con quanto sta facendo la rosa che tra tutte le altre è solitamente la più attenzionata, ossia la Primavera. La squadra di Gardano attualmente si trova al quart'ultimo posto in Primavera 3, avendo collezionato solamente 4 punti nelle prime 5 partite arrivati grazie alla vittoria per 2-1 contro la modesta Vis Pesaro e al pirotecnico pareggio per 4-4 in casa del Lecco, conquistato in rimonta. I piemontesi sembrano comunque avere i presupposti per la risalita: il tempo e la qualità della rosa (il bomber Romano è già a quota 4 gol) sono dalla loro parte e la reazione avuta a Lecco è sicuramente un punto da cui ripartire per guardare con fiducia al futuro.

L'UNDER 17

Parlando dello strepitoso lavoro fatto dalle Under della Pro partiamo con l'unica tra le tre selezioni che è riuscita a non lasciare neanche un punto per strada, la squadra guidata da Stefano Melchiori. L'allenatore, dopo aver vinto il campionato lo scorso anno, è sulla strada migliore per ripetersi (e chissà se migliorarsi in ottica playoff, dopo l'ultima eliminazione ai quarti di finale) avendo ottenuto 12 vittorie su 4 partite battendo tutte squadre lombarde. I due ingredienti del successo sono sicuramente la solidità difensiva, con soli due gol subiti, e la strepitosa forma del loro numero 9 e capocannoniere Tommaso Romanini, già autore di 4 gol in 4 partite.

Lo score dell'Under 17

Pergolettese- Pro Vercelli 0-3

0-3 Pro Vercelli -Renate 2-1

-Renate 2-1 Pro Vercelli -Pro Patria 2-1

-Pro Patria 2-1 Pro Sesto-Pro Vercelli 0-2

Stefano Melchiori

L'UNDER 16

Inizio di campionato quasi perfetto per i ragazzi allenati da Gianluca Mero, che si trovano in prima posizione (condivisa con la Pro Sesto, vittoriosa la scorsa stagione) con 7 punti dopo 3 partite, con il solo pareggio in casa del Lecco ha intervallato le due vittorie con Lucchese e Renate, maturate entrambe con due gol di scarto tra le mura amiche. I 2007 possono contare su una rosa solida e di tutto rispetto pronta a migliorarsi dopo il terzo posto della scorsa stagione, guidata dalla spina dorsale Pregnolato-Baù-Foti e la sensazione è che dovranno contendersi il primato per tutto l'anno con le corazzate Pro Sesto ed Entella.

Lo score dell'Under 16

Pro Vercelli -Lucchese 3-1

-Lucchese 3-1 Lecco- Pro Vercelli 1-1

1-1 Pro Vercelli-Renate 2-0

Gianluca Mero

L'UNDER 15

L'ultima selezione della Pro Vercelli che ancora è imbattuta è quella dei classe 2008 guidata da Riccardo Leardi, attualmente al secondo posto in classifica con 10 punti conquistati nelle prime 4 giornate. Solo l'inizio devastante dell'Alessandria si sta opponendo tra le bianche casacche e il primato in classifica, ma i Vercellesi sono determinati a fare un upgrade rispetto al secondo posto della stagione passata, nella quale l'Entella ha avuto la meglio all'ultima giornata nella corsa a 3 che ha visto coinvolto anche il Renate. Tornando al campionato in corso, è da segnalare l'ottimo inizio del portiere Cantalovo, protagonista di grandi prestazioni che hanno permesso finora alla sua squadra di subire solo 2 reti e la pericolosità del tridente D'Elia-Rosso-Valentino.

Lo score dell'Under 15

Pergolettese- Pro Vercelli 0-6

0-6 Pro Vercelli -Renate 1-0

-Renate 1-0 Pro Vercelli -Pro Patria 1-1

-Pro Patria 1-1 Pro Sesto-Pro Vercelli 1-2

Riccardo Leardi

MAI PER CASO NULLA ACCADE

Chi ben comincia è già a metà dell'opera ma chi sa riprendere da dove aveva finito è addirittura un passo avanti. Con questo sillogismo si può spiegare lo sprint iniziale delle selezioni giovanili del Vercelli che hanno proseguito in quanto di buono fatto la scorsa stagione, essendosi tutte e tre qualificate per le fasi finali dei rispettivi campionati per la prima volta nella storia recente dell'academy piemontese. L'Under 15 di Leardi è stata quella con il percorso migliore: primo posto in campionato e finale playoff sfiorata: i 2007 si sono arresi solo in semifinale, sconfitti dal Bari. Percorso meno felice ma comunque positivo per i ragazzi di Mero che hanno raggiunto il terzo posto nel Girone A ma non hanno superato gli ottavi delle fasi finali. Primato in campionato anche per l'Under 17 guidata da Stefano Melchiori, fermata ai quarti dei playoff dal Padova poi finalista. Dopo il successo ottenuto, sono state confermate tutte le guide tecniche delle squadre, cosa non per niente scontata in realtà come queste.