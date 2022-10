Il Sangiuliano City esplode nel primo tempo, poi Seghezzi e Bagnara la decidono

La sfida tra Sangiliano City e Inter termina 3-2 (2-3 per la federazione). Dubbi e conferme per entrambe le squadre che, per motivi diversi, sono ancora alla ricerca di un'identità nitida nel proprio girone. Il Sangiuliano City in qualità di neo promossa, che in queste prime giornate ha dimostrato di appartenere alla categoria a pieno diritto e vuole vedere fin dove può provare ad arrivare. L'Inter, d'altro canto, non si è ancora assestata a dovere nel campionato, complice un inizio di alti e bassi, e deve addrizzare il tiro il prima possibile per ambire ai posti più alti della classifica (per nulla scontati nonostante il nome). Nella sfida tra le due compagini, i gialloblù straripano nel primo tempo, vincendolo 3-0 con le reti di Payer, Caccavalle e Crivellente. Più di misura, ma tutto sommato meritatamente, il Biscione si prende i due tempi successivi, con un gol per tempo rispettivamente di Seghezzi e Bagnara.

CICLONE GIALLOBLÙ

La squadra di Giulio Todisco inizia spavalda la partita, aggredendo ogni pallone e schiacciando in pochi minuti i nerazzurri nella propria metà campo - merito anche del buon lavoro di Elia e Frontini in fase di non possesso. La pressione alta non tarda a dare i suoi frutti, specie lungo le fasce dove a lottare per l'Inter ci sono Pasinetti e Bagnara: i gialloverdi riescono spesso a rubare palla in zona pericolosa andando al tiro prima con Frontini (fuori a fil di palo), poi con Payer e Caccavalle, entrambi a segno per il momentaneo 2-0. Il primo appoggiando in rete il traversone di Riva, che dopo aver rubato palla lungo la fascia pesca il compagno libero sul secondo palo, il secondo interrompendo la costruzione dal basso degli avversari per centrare l'angolino a tu per tu col portiere. Il Sangiuliano City si impone e continua a creare, coronando la bella prestazione del primo tempo con un ultimo gol allo scadere. La firma è di Crivellente, che ricevendo palla dopo una bella ripartenza corale, resiste alla marcatura lungo la fascia sinistra e batte in diagonale Perna, che in tuffo riesce solo a sfiorare il pallone. I padroni di casa quindi non si risparmiano nel mostrare la loro qualità palla al piede e intesa sul campo nel primo tempo, concluso sul corposo vantaggio di 3-0 coi nerazzurri che faticano a innescare l'attaccante Tosi, questi ultimi sono quindi costretti a giocarsi tutto nei due tempi successivi.

La squadra del Sangiuliano City al completo

MAGICO SEGHEZZI

Per buona parte del secondo tempo le due squadre faticano a trovare le giocate con cui scalfirsi a vicenda, e si gioca prevalentemente a centrocampo e lungo le fasce, al netto di qualche lancio lungo che raramente diventa pericoloso. La prima, ghiottissima occasione da gol è per i nerazzurri al 13', col tiro da fuori di Forlani respinto da Meraviglia in tuffo. Gli avversari rispondo subito dopo, con il siluro di Riva che di pochissimo non centra la porta. Il gol, per l'Inter, arriva poco dopo: una magia di Seghezzi che risveglia la partita e sblocca il risultato del secondo tempo. Il tiro è da lontanissimo, una pennellata la cui traiettoria sorprende tutti e si infila tra portiere e secondo palo. I padroni di casa provano sporadicamente a reagire - Coppetta fa gli straordinari tra centrocampo e attacco supportato da Provenzano sulla trequarti e Barbera e Carone lungo la fascia - creando pericoli tra cui un paio di tentativi di testa da parte di Mottino su calcio piazzato e, al 14', la conclusione di Pisani dopo una cavalcata sulla sinistra, conclusa con la parata di Caputo. Ma nei minuti finali, oltre a un paio di ulteriori tentativi dell'Inter - Bagnara parato da Cuppari, Seghezzi sul palo e qualche guizzo di Fogliaro -, il secondo tempo non regala altre sorprese.

DECIDE BAGNARA

Il terzo tempo sarà caratterizzato dall'equilibrio in campo, ma il gol dopo 3 minuti dell'Inter potrebbe far presagire un copione diverso. La marcatura è di Bagnara (ispiratissimo oggi lungo la sua fascia) che approfitta di un'uscita temeraria del portiere avversario per calciare da fuori e segnare a porta sguarnita. Nell'arco dei 20 minuti, al netto di qualche frangente di confusione in campo, le squadre si appoggiano a un gioco corale di possesso e ripartenze per aggredirsi da una parte all'altra del campo. Coi palloni recuperati da Mazza e Poltronieri, i nerazzurri fanno perno per vie centrali su Sacco e Matta, a innescare Ferri e Seghezzi - bravi a dare pochi punti di riferimento alla difesa. Il Sangiuliano City propone il suo bel gioco con cui prova a pareggiare: sulla sinistra Lopane e Pisani trovano spazi con cui avanzare, ma i vari tentativi in porta (Galiandro e Caccavalle fra tutti) terminano fuori o sventati dai guantoni del portiere.

IL TABELLINO

SANGIULIANO CITY-INTER 3-2 (2-3)

RETI (3-0, 0-1, 0-1): 7' Payer (S), 10' Caccavalle (S), 20' Crivellente (S), 16' st Seghezzi (I), 3' tt Bagnara (I).

SANGIULIANO CITY: Cuppari, Mottino, , Elia, Caccavalle, Frontini, Riva, Galiandro, Payer, Provenzano, Crivellente, Meraviglia, Pisani, Coppetta, Lopane, Barbera, Carone. All. Todisco.

INTER: Perna, Pasinetti, Bagnara, Sacco, Forlani, Poltronieri, Seghezzi, Ferri, Tosi, Iteku, Fogliaro, Caputo, Belometti, Mazza, Matta. All. Chinelli.