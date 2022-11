Chi sono i migliori 22 classe 2006 e 2008 del campionato? Ecco la nostra Top 11

Dopo la settimana di pausa, nel fine settimana tornano in campo i campionati di Under 15 Serie C e Under 17 Serie C con la 7ª giornata. Programma fitto con un big match su tutti, la sfida tra i classe 2006 di Sangiuliano City e Pro Vercelli. Intanto è tempo per i primi bilanci, ecco quindi la nostra personalissima Top 11 di entrambe le categorie.

UNDER 15



Il posto da numero 1 di questa formazione se lo prende di forza Lorenzo Maddalon, estremo difensore del Sangiuliano City che all'esordio tra i professionisti sta dimostrando a tutti di essere un validissimo giocatore, conquistandosi anche la chiamata con la rappresentativa 2008. Proseguiamo con i gialloverdi anche per il secondo nome della top, quello triplice di Andrea Augusto Hugony, esterno ex Milan già a quota 4 gol in questa stagione (due doppiette contro Novara e Fiorenzuola). Si sta conquistando pian piano il posto in squadra Federico Saporiti alla Pro Patria e la sensazione è che difficilmente ora Giuliano Carlomagno potrà a fare meno di lui, viste le sue due ottime prestazioni con Fiorenzuola e Pro Sesto, per questo decidiamo di premiarlo con un posto in questa squadra. Se l'Alessandria sta facendo praticamente un campionato a parte (5 vittorie su 5) il merito è anche suo: Lucas Cekrezi sta contribuendo a blindarle la porta piemontese - la seconda meno battuta - e a scardinare le difese avversarie, avendo già segnato due gol contro Lecco e Pro Sesto. Filippo Gorni è l'uomo in più della Pro Sesto di Sacco, e lo dicono i numeri: 4 gol in campionato distribuiti su due partite fondamentali per i lombardi (Pergolettese e Pro Patria) che hanno regalato i 6 punti in classifica ai suoi. Se il Renate resta saldamente al quarto posto in classifica lo deve, tra gli altri, al lavoro di Lorenzo Capozucca a centrocampo: un gol (che ha chiuso lo scontro diretto contro il Lecco) e tanta quantità in mezzo. Enrico Nova è invece l'anima del Lecco: 4 da titolare e due gol, entrambi contro l'Alessandria capolista. Parlando dei piemontesi non si può far a meno di nominare Tommaso Necchio, numero 10 e leader tecnico dei primi in classifica, autore di 4 gol e di tante giocate di qualità dalla trequarti in sù. La squadra di Vegliato è ha punteggio pieno e con il migliore attacco (22 gol) e lui è sempre tra i migliori. A quota 4 gol troviamo anche il bomber del Lecco Francesco Spreafico, per altro tutti decisivi: doppietta nel 2-0 alla Fiorenzuola, gol vittoria contro la Pergolettese e autore del momentaneo 1-1 che poi ha portato alla rimonta dei suoi a Vercelli. Per i piemontesi in quella partita è andato in gol un altro membro della nostra top, Luca Valentino, anche lui a quota 4 gol (sugli 11 totali dei suoi) che stanno permettendo alla Pro Vercelli di mantenere il secondo posto in classifica. E per finire, l'ultimo posto se lo prende con merito il capocannoniere del campionato, Tommaso Premoli, attaccante del Sangiuliano City che difficilmente poteva sognare un esordio migliore: doppietta alla prima col Novara e alla quarta con la Pergolettese, con in mezzo un gol al Fiorenzuola: 5 gol che gli valgono il titolo di leader Maximo tra gli attaccanti del girone.

U15 • LA TOP 11

MADDALON Lorenzo - Sangiuliano City HUGONY Andrea Augusto - Sangiuliano City SAPORITI Federico - Pro Patria CEKREZI Lucas - Alessandria GORNI Filippo - Pro Sesto CAPOZUCCA Lorenzo - Renate NOVA Enrico - Lecco NECCHIO Tommaso - Alessandria SPREAFICO Francesco - Lecco VALENTINO Luca - Pro Vercelli PREMOLI Tommaso - Sangiuliano City

UNDER 17

Per difendere i pali di quest'ipotetica squadra la scelta è ricaduta su Angelo Agostino, numero 1 del Lecco che con le sue parate sta contribuendo alla positiva stagione dei blucelesti e può vantarsi del maggior numero di clean-sheet stagionali (2). Restiamo a Lecco per il primo difensore di questa top: Filippo Conconi. Il numero 2 sta impressionando per continuità e qualità in queste prime giornate ed è stato anche autore del gol vittoria nell'1-0 contro il Renate della quarta giornata. Nell'inizio di stagione difficoltoso delle Pantere, a cui è seguito anche il cambio in panchina, Filippo Deviardi è una delle poche note liete grazie alle sue prestazione sempre positive a cui va aggiunto anche il gol della prima giornata con la Pro Patria. C'è posto in questa squadra anche per due Alessandro: il primo è Sommella, sempre presente nella retroguardia della Pro Sesto, e l'altro è Cravino, numero 5 del Sangiuliano City primo della classe, che ha già segnato due gol in 5 partite. Il primo nome non lombardo di questo top è quello di Tommaso Avitabile, centrocampista in forza alla Fiorenzuola che sta notevolmente impressionando gli allenatori avversari. Il numero sette emiliano ha già avuto la possibilità di esordire in Primavera e si è anche concesso il lusso di segnare una tripletta, alla terza giornata contro il Novara (unica vittoria finora). Tra le migliori squadre di questo inizio c'è sicuramente l'Alessandria, qui rappresentata da Angelo Burruano-Mattia Merlo: il primo è il sempre presente per Mercuri, 5 partite su 5, mai sostituito e con 2 gol all'attivo nelle ultime due. Il secondo invece gioca sotto-età (è un 2007) ma già si sta facendo notare con regolarità, avendo anche segnato due gol con Sangiuliano e Fiorenzuola. È ora il momento del tridente pesante, formato dai tre migliori bomber del campionato. Il primo nome è quello di Leonardo Ferrario, attaccante della Pro Patria su cui Alfio Garavaglia ripone tutte le sue speranze: autore di 6 gol in 4 partite, quando c'è lui i tigrotti cambiano totalmente, le loro uniche due vittorie coincidono con le due doppiette dell'attaccante (Novara e Pro Sesto), che è stato anche l'unico a riuscire a segnare nelle due sconfitte stagionali (Renate e Pro Vercelli). Con lui, condividere il gradino più alto della classifica cannonieri c'è Lorenzo Di Maio, super numero 10 del Sangiuliano City che sta vivendo una stagione da sogno (qui la sua storia). A completare il trio d'attacco troviamo l'uomo in più della Pro Vercelli seconda, Tommaso Romanini che quando gioca fa gol: in tutte le 4 partite da lui giocate è andato a segno e in 3 di queste ha aperto proprio lui le marcature per i suoi.

U17 • LA TOP 11