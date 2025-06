Ferma l'attacco più forte d'Italia con parate impossibili: «Sensazione unica, adesso la finale»

Come dormi la notte quando sai che il giorno dopo affronterai un attacco che ha segnato 121 gol in stagione? Come dormi la notte quando sai che il giorno dopo affronterai un attacco che segna quasi 4 gol a partita? Come dormi la notte quando sai che il giorno dopo affronterai la squadra più forte d'Italia in una semifinale Scudetto? E come dormi la notte prima di una partita del genere se di ruolo fai il portiere? Se sei un calciatore normale, male: ansia, paura, cattivi pensieri. Anzi, forse non dormi neanche. Se invece sei Tommaso Alfieri, allora cambia tutto. Se sei Tommaso Alfieri sai che puoi farcela, e sai che quella partita è semplicemente un'occasione da cogliere al volo. Insieme a tutti i tuoi compagni. Sai che sarà dura, ma sai anche che l'impresa è fattibile. Il viaggio verso le Marche, la notte in albergo a Corridonia, sogni e incubi che si mescolano tra loro. Poi l'avvicinamento allo stadio, il pre-partita, il fischio d'inizio. Gli attaccanti del Cesena (Galvagno, Lantignotti, Bertaccini, tutti i top player della categoria praticamente) che arrivano da tutte le parti. Un'uscita bassa perfetta, un'altra, e poi un'altra ancora. La fiducia che cresce, il gol di Carta che fa sognare il Renate, quello di Galvagno - un capolavoro in mezza rovesciata - che fa venire i brividi alle Pantere di Giovanni Cristiano. Tommy però c'è, è sul pezzo, e poco prima dell'1-1 sfodera una parata delle sue (posizione, reattività, prontezza di riflessi) su Biguzzi prima di ripetersi a 5 minuti dalla fine su Okolo. Poi i supplementari e lo spettro dei rigori allontanato dal gol di Cante. Quello della vittoria, quello che vale la finale. Decisivo, come quello di Carta e come gli interventi da superman di questo portierino nato nella Base96, passato dalla Vis Nova e cresciuto per 4 anni nel vivaio dell'Inter.

«SENSAZIONE UNICA»

E non può essere diversamente dopo una partita così adrenalinica: «È una sensazione unica - le parole di Alfieri al termine della semifinale - perché è due anni che proviamo a raggiungere questo traguardo e finalmente ci siamo riusciti. Siamo un gruppo fantastico, il Cesena ha un attacco devastante ed è stata una bellissima partita». Equilibratissima, tesa, mai scontata. Né dopo il vantaggio del Renate né dopo il pareggio dei romagnoli, che sembrava aver fatto girare la partita: «Dopo il gol dell’1-1 abbiamo avuto un calo sia fisico che mentale, penso che si sia visto. Però non abbiamo mollato e quando abbiamo fatto il 2-1 abbiamo capito che avremmo potuto portarla a casa e così è stato».

RENATE-CESENA UNDER 17 SERIE C • Ornaghi, Alfieri, Napoli, Oleoni e Stagi: la Linea Maginot della squadra di Cristiano

«IN FINALE CON VOGLIA DI VINCERE»

La consapevolezza di aver fatto una grande partita c'è, come c'è anche la maturità - mai scontata per un ragazzo di soli 17 anni - di riconoscere i meriti non solo propri ma di tutto un reparto, quello difensivo, che quest'anno sta facendo cose egregie. Riccardo Ornaghi, Gianvincenzo Napoli, Diego Stagi e Alessandro Oleoni sono i suoi angeli cutodi: «Sono felice delle prestazioni fatte - continua Tommaso - ma non credo sia solo merito mio, ma di tutta la difesa e di tutta la squadra. Adesso si va in finale con testa e voglia di vincere». Già, perché dopo aver eliminato Spal, Albinoleffe e Cesena, ora ci sono ancora 90 minuti da giocare: e le emozioni e le tensioni della semifinale saranno nulla a confronto: «Quando abbiamo eliminato la Spal, una grandissima squadra con un attacco fortissimo, abbiamo capito che potevamo arrivare fino in fondo. Adesso il sogno è più vicino e vogliamo andare a prendercelo». Come dormi la notte quando sai che il giorno dopo giocherai una finale Scudetto? Questo lo sapremo solo domani. Intanto, buonanotte.