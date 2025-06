4 stagioni in Italia e un trionfo storico con la nazionale, dopo 20 anni in Europa il portierone tornerà vicino casa

Un viaggio imprevedibile che porta a solcare nuovi mari. O meglio, a tornare vicino a casa. L'ex portiere della Lazio, l'uruguagio Fernando Muslera, ha deciso di cambiare rotta, lasciando la Turchia dopo oltre un decennio per approdare in Argentina, dove difenderà i pali dell'Estudiantes fino al 2026. Un trasferimento che ha il sapore di una nuova avventura, un nuovo cambio di vita e di carriera che non può passare inosservato.

VERSO CASA

Fernando Muslera e il Galatasaray: un binomio che sembrava indissolubile, come il sole e il cielo di Istanbul. Dal 2011, quando i turchi lo hanno prelevato dalla Lazio, Muslera è stato il baluardo della difesa giallorossa, un leader silenzioso capace di infondere sicurezza a tutta la squadra. Ma il calcio, si sa, è fatto di cicli che si aprono e si chiudono, e per Muslera è giunto il momento di voltare pagina. Il suo contratto con il Galatasaray sarebbe scaduto il 30 giugno, ma il richiamo dell'Estudiantes è stato troppo forte per essere ignorato. Un modo per tornare vicino a casa, per lui che è uruguaiano e che non la sua nazionale, la Celeste, ha anche alzato al cielo una storica Copa America proprio nel 2011, anno in cui si è concretizzato il passaggio dalla Lazio a quella che è diventata la sua seconda casa, Istanbul.

UNA NUOVA SFIDA

L'annuncio ufficiale è arrivato nel pomeriggio: Muslera è un nuovo giocatore dell'Estudiantes. La squadra di La Plata ha accolto l'ex portiere della Lazio con entusiasmo, pronta a sfruttare la sua esperienza e la sua leadership tra i pali. L'Argentina rappresenta per Muslera una sfida intrigante, un'opportunità per misurarsi con un calcio diverso, ricco di passione e di tradizione. Un ritorno nel suo continente d'origine che potrebbe sembrare un azzardo, ma che per Muslera è una scelta di cuore, un modo per rimettersi in gioco e continuare a scrivere la sua storia.

UN'EREDITÀ PESANTE

Lasciare il Galatasaray non è stata una decisione facile. In Turchia, Muslera ha costruito una carriera straordinaria, diventando un idolo per i tifosi e un punto di riferimento per i compagni. Le sue parate hanno spesso fatto la differenza, regalando al Galatasaray momenti indimenticabili e trofei importanti. Ma ogni storia ha un epilogo, e Muslera ha scelto di scrivere il suo in Argentina, con la maglia dell'Estudiantes. Un'eredità pesante da lasciare, ma anche un'opportunità per costruire qualcosa di nuovo e di altrettanto significativo. Il contratto con l'Estudiantes è valido fino a dicembre 2026, un periodo di tempo che permetterà a Muslera di ambientarsi e di lasciare il segno anche in Sud America. Il calcio argentino è famoso per la sua intensità e la sua passione, e Muslera sembra pronto a tuffarsi in questa nuova avventura con lo stesso entusiasmo che lo ha sempre contraddistinto. La sua esperienza sarà un valore aggiunto per l'Estudiantes, una squadra che punta a tornare ai vertici del calcio argentino e che ha trovato in Muslera un alleato prezioso.