Settore Giovanile Juventus: tutti gli staff e le date della ripartenza per il 2021-2022. Novità Caprari e De Martini tra i vice

Con una nota ufficiale sul sito della Juventus, ecco svelati i quadri tecnici, gli staff e le date della ripartenza e dei raduni di tutte le categorie giovanili bianconere, con le ufficializzazioni delle date dei raduni e dei responsabili tecnici di ogni squadra.

'Il Settore Giovanile bianconero è pronto a ripartire' si legge nel comunicato-news del club bianconero. dove da lunedì 26 luglio iniziano le attività dei ragazzi di tutte le Under.

Primi a ripartire il 26 luglio, i ragazzi dell’Under 19 maschile (la Primavera 1), agli ordini del tecnico Bonatti. che avrà nel suo staff il vice Edoardo Sacchini, preparatori atletici Ivan Teoli e Stefano Vetri, allenatore dei portieri Daniele Borri.

Il 6 agosto invece toccherà ai ragazzi dell’Under 17 maschile: allenatore Francesco Pedone, vice Marco Pecorari, preparatore atletico Alessandro Giacosa, allenatore dei portieri Pietro Pipolo.

Fissato per sabato 7 agosto invece il ritorno in campo per la Under 16, guidata da Piero Panzanaro (allenatore) Andrea De Martini (vice allenatore), Samuele Callegaro (preparatore atletico), Stefano Baroncini (allenatore dei portieri).

Lo staff dell’Under 15 maschile, che torna in campo l’8 agosto, è composto dal tecnico Marcello Benesperi, il suo vice Claudio Grauso, il preparatore atletico Eugenio Gastaldi e l’allenatore dei portieri Luca Squinzani.

Il 16 agosto infine saranno convocati al primo allenamento i ragazzi dell’Under 14 maschile, allenata da Corrado Grabbi, Riccardo Catto e Federico Di Benedetto, preparatore atletico Giacomo Schillaci e allenatore dei portieri Davide Di Stefano.

Per le categorie nazionali del Femminile invece, il 5 agosto si ritrovano le ragazze dell’Under 19 femminile, guidate da Silvia Piccini (che nel suo staff avrà come Vice allenatore Luca Scarcella, preparatore atletico Edoardo Cardelli, allenatore dei portieri Alberto Maja).

L’11 agosto sarà il giorno dell’Under 17 femminile, ‘che ringrazia di cuore Daniele Diana per la collaborazione di questi ultimi anni’ come si legge nel comunicato-news sul sito ufficiale della Juventus, e che sarà allenata da Fabio Scrofani, con Marco Borgese vice, Enrico Picco preparatore atletico e Alberto Cantaluppi ad allenare i portieri.

Ultima squadra in ordine di tempo a tornare in campo sarà l’Under 15 femminile, attesa dal primo allenamento il 18 agosto, agli ordini di Luca Vood, vice Fabrizio Franco, preparatore atletico Andrea Pasquariello, allenatore dei portieri Davide Pollone.