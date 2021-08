L'Independiente Ivrea ha un nuovo Direttore Generale: è Paolo Polesenani

L'Independiente Ivrea potrà contare su un altro dirigente di spicco per un ulteriore salto di qualità: Paolo Polesenani è il nuovo Direttore Generale del club eporediese. Dopo una lunga esperienza dirigenziale nel Settore Giovanile del Torino, al fianco di Massimo Bava, Polesenani si era già avvicinato nel mondo del calcio femminile proprio con la società granata.

Le orange sono rimaste, insieme al Pinerolo, l'unico baluardo del Piemonte nella nuova Serie C. Un campionato a 16 squadre molto più nazionale, con trasferte (ma la composizione ufficiale dei calendari deve ancora essere presentata) che porteranno le ragazze del riconfermato tecnico Massimo Pairotto fino in Toscana e nel Lazio.

Anche per questo motivo chi dovrà affrontare la prossima Serie C è stato chiamato ad alzare ulteriormente l'asticella. Non si è fatta trovare impreparata la società del presidente Roberto Tridello che ha portato ad Ivrea un profilo di grande competenza. L'Independiente comincerà la propria preparazione il 21 agosto prossimo in quel di Romano Canavese, mentre la prima amichevole ufficiale è fissata per il 29 agosto contro il Moncalieri, squadra di vertice del campionato di Eccellenza.

Il tutto in vista dell'esordio in Coppa Italia di Serie C previsto per il 12 settembre, mentre il campionato inizierà il 12 ottobre. Cambia poi la vice presidenza: Barbara Cappato prende il posto di Valeria Conti. Capitolo Mercato: l'Ivrea pesca dal Novara e prende De Margherita, Faudella e Gennari.