La Freedom fa sul serio: Annalisa Favole vestirà la maglia delle cuneesi

La neonata società cuneese della Freedom Fc ha svelato i nomi delle prime tre giocatrici che andranno a formare la squadra del tecnico Gianluca Petruzzelli. Che in quel di Cuneo si faccia sul serio, puntando subito alla promozione in Serie C lo si vede anche da questi primi acquisti. Spicca quello di Annalisa Favole, trequartista proveniente dal Torino Women. La numero 10 o talvolta 14 in onore di Johan Cruijff, è reduce dal secondo posto con le granata.

Le qualità di Annalisa Favole, classe '96, sono indiscutibili: con la sua classe ha fatto la differenza in Serie C, risultando quasi sempre tra le migliori in campo della stagione passata, la farà sicuramente in Eccellenza. Non solo, Favole è cresciuta nel Torino Women campione d'Italia Primavera, club con cui ha esordito in A. Massima serie che ha disputato anche con la maglia del San Bernardo Luserna di Tatiana Zorri. Annalisa Favole ha giocato anche in Serie C nella sua Pinerolo. Chissà se verrà raggiunta anche dalla sorella, il terzino Stefania.

Ma non finisce qui perché la Freedom si è assicurata le prestazioni di un estremo difensore di grande esperienza: si tratta di Gabriella Triolo, già portiere del Cuneo in Serie A oltre ad aver vestito le maglie di Saluzzo, Pinerolo e Canelli. Infine arriva un colpo più in prospettiva, ecco l'esterna sinistra Noemi Filiputti, classe 2002 e proveniente dal Fossano.

Primi tre nomi importanti che testimoniano la voglia di far bene fin da subito della società cuneese. La Freedom ha deciso di svelare tre nomi per volta: nei prossimi giorni scopriremo ulteriormente come si sta andando a delineare la rosa che punta a vincere il campionato di Eccellenza.