Dopo 16 anni Giada Nicco lascia il Torino Women, giocherà nella Freedom

Continua senza sosta la presentazione scaglionata della Prima squadra della Freedom FC Women. Il club cuneese dopo aver ufficializzato gli arrivi di Annalisa Favole, Gabriella Triolo e Noemi Filiputti, negli ultimi giorni ha registrato l'arrivo di altre sei giocatrici. Non sono passati 21 anni come tra Messi e il Barcellona, ma poco ci manca: Giada Nicco lascia il Torino Women nel quale militava dal 2005 e ritrova il tecnico Gianluca Petruzzelli. La quindi ex capitana e difensore centrale delle granata dice addio alla società del presidente Salerno nella quale era arrivata a soli 10 anni per affrontare questa nuova avventura.

Oltre a Triolo, a difendere i pali della Freedom ci sarà anche Alice Peluffo, classe 2000 proveniente dal Fossano ma con un passato nelle giovanili di diverse società liguri quali Vado, Molassana e Campomorone. Dal Pinerolo arriva invece la centrocampista mancina, classe 1994, Luisa Giraudo. Una ex Cuneo così come Chiara Colombero, anche lei centrocampista (1997) che vanta esperienze anche nel Canelli e nell'Independiente Ivrea.

La mediana si arricchisce anche con l'arrivo di Carlotta Ferro, proveniente dal Fossano e con un passato anche lei nel Cuneo oltreché nella Primavera della Juventus. Nella passata stagione vestiva di blues anche Aurora Marinone, nata nel 2004 e difensore destro dalle grandi prospettive. Nove giocatrici sono ancora poche per giudicare un'intera squadra, ma finora le calciatrici presentati non hanno deluso le aspettative: la Freedom sarà protagonista indiscussa della prossima stagione.