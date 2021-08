Il Pinerolo sistema anche le fasce: Barbero e Ferro sono biancoblù

Sono giorni intensi per il Pinerolo che dopo il doppio colpo dall'Independiente sistema anche le proprie fasce. Dopo gli arrivi di Viviana Nicastro e Giulia Grassino da Ivrea, il club biancoblù si assicura i terzini Francesca Barbero e Francesca Ferro: esperienze e carriere diverse per un unico obiettivo, quello di portare sempre più in alto la squadra allenata da Tatiana Zorri nel prossimo campionato di Serie C.

Francesca Barbero, classe '97, è reduce dalla stagione disputata con il Torino Women di Gianluca Petruzzelli dove è stata protagonista nella prima parte dell'annata. Prima di questa esperienza però Barbero ha giocato nella Novese raggiungendo anche la Serie B, in un percorso quindi che nel recente passato si è intrecciato con quello di un altro acquisto dell'estate pinerolese: Maria Speranza Levis.

Classe 2002, Francesca Ferro ha già un percorso di tutto rispetto. Prima è stata parte dell'Under 17 della Juventus di Daniele Diana, in quello che è stato uno squadrone capace di far bene in tutta Italia. Poi è approdata alla Juniores del Torino Fc dove ha avuto la stessa Tatiana Zorri come allenatrice. Ferro arriva in prestito proprio dalla società granata.

Prima squadra che ha cominciato ad allenarsi e conoscersi mercoledì 25 agosto sotto la guida di Zorri e del vice Tony Dell'Aglio allo stadio Barbieri. Una prima sgambata verso una stagione attesa: il Pinerolo ha creduto nel calcio femminile e la rosa della prima squadra lo dimostra. Per sapere come andrà la stagione non ci sarà più da aspettare così tanto, lunedì usciranno i calendari dei gironi di Coppa Italia dove il Pinerolo affronterà Independiente Ivrea e Solbiatese Azalee.