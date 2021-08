Lutto nella bergamasca: è morto Isac Vincenzo Trivella, 17 anni e tutta la trafila nel vivaio del Villa Valle

Isac Vincenzo Trivella non c'è più. 17 anni, classe 2004, nel pomeriggio di giovedì è rimasto vittima di un incidente stradale che lo ha portato via da mamma Silvia e papà Diego lasciando anche un fratello più piccolo di 14 anni. La tragedia è avvenuta al Monterosso, a Bergamo, a causa di uno scontro tra la moto del ragazzo - un cinquantino Beta - e una Toyota Yaris: la corsa al Pronto Soccorso dell’ospedale Papa Giovanni è risultata vana.

Isac, appassionato di calcio e giocatore del Villa Valle, aveva fatto tutta la trafila nel Settore Giovanile giallorosso arrivando fino all'Under 17 Regionale Elite: la sua ultima partita ufficiale era del 4 ottobre 2020 contro la Cisanese prima del secondo stop dei campionati a causa della pandemia. Fabio Pandini, Andrea Terzi e Gianmaria Remonti i suoi allenatori nel percorso agonistico, dove si è sempre distinto come punto di riferimento difensivo della squadra: con Terzi in Under 16 (21 presenze e 1 gol), con Remonti in Under 15 (31 presenze e 2 gol). «Una notizia - il post di Jimmy Remonti sul suo profilo facebook - che non avrei mai voluto ricevere. Ciao Isac, che la terra ti sia lieve Campione mio. Sentite condoglianze alla famiglia e un abbraccio forte forte». Trivella in maglia Villa Valle aveva vinto anche un titolo provinciale di Giovanissimi Fascia B (Under 14), nella stagione 2017-2018, sotto la guida di Roberto Pagnoncelli: pur essendo un difensore centrale, si era distinto con un gol nella semifinale contro il Caravaggio e nella finalissima con la Fiorente Colognola si era segnalato come uno dei migliori in campo.

La redazione di Sprint e Sport si unisce al cordoglio di amici e familiari.