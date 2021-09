Independiente Ivrea 2021/22: il faro del Settore Giovanile tra Aosta e Torino con la novità dell'Under 17

Non solo la Prima Squadra in Serie C, l'Independiente Ivrea è il punto di riferimento del calcio femminile tra Torino ed Aosta anche e soprattutto per un Settore Giovanile i cui numeri sono molto buoni. L'Under 17 e il campo di allenamento di Caravino sono tra le principali novità di questa stagione orange che vede come sempre Direttore Generale, Gianfranco Bruno e uno staff tecnico di prim'ordine.

Un Settore giovanile che è appena partito per la nuova stagione e che si sta preparando con entusiasmo: «Siamo partiti la scorsa settimana con la nostra Under 17 - racconta il DG orange -, mentre da lunedì hanno cominciato anche Under 15, 12 e 10. Forse riusciremo a fare anche una Under 8. Abbiamo avuto qualche 2014/2015 che è venuta a provare da noi e abbiamo detto a loro 'se tornate a settembre noi ci siamo'».

Questa è una settimana cruciale per il Settore Giovanile dell'Independiente Ivrea perché sono previsti degli open day cominciati lunedì 6: «Faremo tre giorni di porte aperte per tutte le bambine e ragazze dai 5 ai 17 anni, dalle 18 alle 19 sul campo di Caravino lunedì 6, mercoledì 8 e venerdì 10. Poi cominceremo con i classici due allenamenti a settimane per le più piccole e tre per Under 17 e Under 17».

Se Caravino sarà il campo di allenamento, quello di gioco sarà ad Albiano. La squadra Under 17 è allenata da Paola Cordella che nelle due scorse stagioni aveva l'Under 15. Anche in quest'ultima sale di annata l'allenatore che sarà Emiliano Iannone. Alcune delle giocatrici di questa categoria sono passate in Under 17, per cui serve qualche ulteriore innesto per completare al meglio la rosa.

L'Under 12 sarà gestita dallo stesso Gianfranco Bruno coadiuvato da Franco Seren Rosso, mentre alla guida dell'Under 10 ci sarà Walter Soggia. Da scegliere poi l'istruttore dell'Under 8 nel caso in cui venisse istituita. Intanto anche il Settore giovanile è pronto a tornare a giocare: l'Under 15 disputerà un'amichevole con la Bi.Veo a fine mese, mentre altri appuntamenti con squadre decisamente importanti stanno per essere ufficializzati.